"Хрюши" в Архангельске атаковали еще одну "Пятерочку". Есть вопросы к Роспотребнадзору

В преддверии новогодних распродаж (если таковые будут) архангельские «Хрюши» решили проверить еще один супермаркет сети «Пятерочка», расположенный по адресу Тимме, 29.
Там им не понравились: две коробки конфет без дат производства, гнилые овощи, мятые консервные банки, а просрочка в виде сладкого пирога, cливочного масла, тыквенных семечек, сыра и рыбы.
Участники рейда особо отметили, что администрация торгового предприятия не чинила им препятствий и убрала некачественные товары по первому же требованию.
Впрочем, в связи с этими рейдами в обществе все чаще возникает вопрос – а куда смотрит Роспотребнадзор?