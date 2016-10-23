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"Хрюши" в Архангельске атаковали еще одну "Пятерочку". Есть вопросы к Роспотребнадзору

В преддверии новогодних распродаж (если таковые будут) архангельские «Хрюши» решили проверить еще один супермаркет сети «Пятерочка», расположенный по адресу Тимме, 29.

Там им не понравились: две коробки конфет без дат производства, гнилые овощи, мятые консервные банки, а просрочка в виде сладкого пирога, cливочного масла, тыквенных семечек, сыра и рыбы.

Участники рейда особо отметили, что администрация торгового предприятия не чинила им препятствий и убрала некачественные товары по первому же требованию.

Впрочем, в связи с этими рейдами в обществе все чаще возникает вопрос – а куда смотрит Роспотребнадзор?

26 декабрь 08:35 | : Экономика

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