Вернуть "Севмашу" монастырь!

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 29 апреля возглавил первое заседание Совета благотворительного фонда по восстановлению и реставрации Николо-Корельского монастыря в Северодвинске.
Открывая встречу, архипастырь обратился к участникам с приветственным словом, полный текст которого приводим ниже:
«Всечестные отцы и братья!
Христос Воскресе!
Позвольте сердечно поприветствовать всех вас на первом заседании Совета благотворительного фонда по восстановлению и реставрации Николо-Корельского монастыря в Северодвинске.
Благотворительный фонд создан в целях оказания всесторонней помощи в воссоздании исторического облика ансамбля Николо-Корельского монастыря, его популяризации, дальнейшем содержании, сохранении, благоустройстве и развитии его территории, осуществлении на его основе духовно-просветительской деятельности.
Начало работы фонда — это очень важный этап на пути восстановления исторической и духовной справедливости. Жители города Северодвинска давно ожидают активных действий по возрождению святыни, которые в силу ряда объективных причин ранее были невозможны. Благотворительный фонд призван решить эту проблему путем привлечения различных ресурсов, информационной и иной поддержки.
Мы знаем, что восстановление древнего Николо-Корельского монастыря вдохновляет и меценатов, и ученых. Однако без благотворительной помощи это просто невозможно сделать. Поэтому отдельные слова благодарности позвольте адресовать руководству Производственного объединения «Северное машиностроительное предприятие», Объединенной судостроительной корпорации — главным попечителям восстановления монастырского комплекса.
Мы выражаем надежду, что меценаты возрождения и рестраврации Николо-Корельского монастыря приложат свои усилия и с помощью Божией выполнят все задачи восстановления.
Призываю благословение Божие на начало деятельности Благотворительного фонда!»
Участие в работе приняли председатель Совета фонда советник генерального директора Севмаша Владимир Сыродубов, протоиерей Валерий Суворов, протоиерей Сергий Ермаков и священник Димитрий Апполинариев.
На встрече обсудили планы деятельности фонда, условились составить дорожную карту и объединить усилия уполномоченных организаций в целях восстановления памятника.
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Отметим, что ранее вопросы возрождения Николо-Корельской обители обсуждались на совещании под руководством президента Российской академии наук Александра Сергеева. Президент РАН выразил поддержку Архангельской епархии и Севмашпредприятию в организации процессов восстановления комплекса зданий монастыря. Все стороны совещания тогда наметили последовательные совместные действия, необходимые для начала восстановительных работ. Руководство предприятия предложило варианты организации доступа на территорию бывшего монастыря для прихожан и паломников.
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Основателем Николо-Корельского монастыря, по преданию, был преподобный Евфимий Корельский. Устроила же монастырь новгородская Марфа «на гробех детей своих Онтона да Филикса». Осматривая владения своей матери, братья Антоний и Феликс утонули в Белом море.
18 июня 1936 года у стен древнего монастыря высадился первый десант строителей будущего судостроительного завода, ныне ОАО «ПО «Севмаш». В монастыре разместились общежитие, отдел кадров стройки, комитет комсомола, почта, позднее - производственные мастерские, склады и служебные помещения, а в бывшем братском корпусе — швейная мастерская.
В 1974 году постановлением Совмина РСФСР монастырь признан памятником архитектуры федерального значения. В 2005 году в галерее у северной стены Никольского собора был оборудован новый небольшой придел, который 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, был освящен во имя преподобного Евфимия и праведных Антония и Феликса Николо-Корельских.
22 августа 2009 года в жизни монастыря произошло важнейшее событие — его посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершив всенощное бдение в Никольском соборе.
В храме, который получил статус заводской церкви, регулярно совершаются богослужения. Для работников предприятия в монастыре совершаются таинства Крещения и Венчания.
(историческая справка с сайта «Севмаша»)