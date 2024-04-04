Что не так с надписью "СОЛОМБАЛА"

Экс-депутата АОСД Леонид Таскаев обратил внимание на удручающее состояние арт-объекта в историческом районе Архангельска:

- По роду своей нынешней деятельности, я достаточно часто бываю в Соломбале - историческом районе Архангельска.



Весна, во многом, тем и хороша, что обнажает все халтуры и недоделки коммунальщиков. И хотя я сам не соломбалец, пройти мимо такого наплевательского отношения к главному и парадному символу исторического района Архангельска я не мог.

Для иногородних поясню. На съезде с моста через реку Северную Двину, стоит красивый и весьма уместный арт-объект - название данного исторического района - «СОЛОМБАЛА». Данная архитектурная форма была установлена в 1984 году к юбилею Архангельска. С тех пор буквы многократно перекрашивали. Соломбальцы помнят, что изначально они были синими, а затем стали желтыми.



Вероятно, Архангельскому горкомхзу и прочим любителям красивых отчетов казалось, что банальная подкраска облупившихся букв - универсальное средство для поддержания сохранности символа Соломбалы.



Однако, время взяло свое. И это было вполне прогнозируемо. С момента установки прошло 40 лет. Под достаточно суровыми климатическими условиями Русского Севера.



Буквально сегодня (30 апреля 2024) пройдя мимо этих букв мне в глаза бросилось их удручающее состояние.

Облупившая краска, откровенно не ухоженная территория вокруг (даже намёка на облагораживание нет) и самое главное - давно сгнивший, по всей видимости, каркас и обшивка этих самых букв. Как минимум в двух местах «заштопанный» накладками из листового металла.



Ввиду вышесказанного, обращаюсь с нижеследующим:

Уважаемые, сверхпозитивные, гиперактивные, архиэффективные, максимально патриотичные (и много прочих эпитетов на ваш вкус и цвет) представители действующей власти избранные или назначенные от района Соломбалы - областные депутаты: Елена ДОЦЕНКО И Владимир САМОФАЛОВ , городские депутаты: Аркадий ПОРОХОВИК, господин глава Соломбальского округа Дмитрий ПОПОВ - обратите практическое внимание на стремительно ветшающий символ исторического района нашего города.

Надеюсь, так же, что на проблему обратит внимание старейший, уже экс-депутат от Соломбалы Эрнест БЕЛОКОРОВИН, ныне член общественной палаты.



Закажите за счет бюджета или скиньтесь на независимую экспертизу состояния букв «СОЛОМБАЛА», включите в программу реставрации (если таковые есть) или проработайте (с конкретным результатом и сроками) вопрос на уровне минкульта. Данная архитектурная форма давно требует не только косметических мазков, а основательного ремонта. Близлежащая территория же - облагораживания.



Хотя бы потому, что вокруг часто бегают дети, регулярно стоят автомобили и ходят соломбальцы, лично мне очень хотелось бы, что бы данная архитектурная форма продолжала безопасно радовать земляков, а не представлять опасность из-за собственного 40-ка летнего износа.



