Архангельск – не Бейрут

В архангельских СМИ как-то незаметно и без широкого обсуждения прошла информация о том, что в скором времени столица Поморья станет базой для хранения аммиачной селитры. То ли дело шум вокруг мусорного полигона на Шиесе, стоявший два года и фактически стоивший должности тогдашнему губернатору Орлову. И, тем не менее…

Как указано в пояснительной записке к проекту Постановления Правительства РФ, после запрета на перевалку аммиачной селитры через Большой порт Санкт-Петербург, альтернативным местом перевалки селитры в морской транспорт определен порт Архангельск. Ранее Северо-Западное управление Ростехнадзора внесло в реестр положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на здание склада №9 на участке Бакарица АМТП. Склад полностью готов для приёма опасного груза (нитрата аммония), соответствует предъявляемым требованиям промышленной безопасности, в нем может храниться до 12 тысяч тонн удобрений.

Экономический эффект налицо – лежит, есть не просит, а деньги в областную казну капают. Но…

Телеграм-канал председателя правления РОО «Поморское землячество в Москве» Александра Савинова напоминает трагический опыт такого складирования, как российский, так и международный.

В августе 2023 года на автозаправке в г. Махачкала по неустановленной причине взорвались 100 кг селитры. Погибли 35 человек.

4 августа 2020 года в порту столицы Ливана Бейруте взлетели на воздух от 500 до 2750 тонн (по разным данным) аммиачной селитры, конфискованной с судна, принадлежавшего российскому бизнесмену. Взрыв унес жизни более 200 человек. Ранения получили более 6,5 тысяч, 300 тысяч лишились домов, сильно пострадали кварталы в 20 км от эпицентра катастрофы. Толчок от взрывов ощутили жители соседних стран, а грохот был слышен на Кипре, в 250 километрах от Бейрута.

Впечатляет? Так вот, складские мощности в порту Бакарицы позволяют хранить в несколько раз больше аналогичных взрывоопасных веществ, чем объём, приведший к катастрофичным последствиям в Бейруте.

А теперь прикинем, чем подобный инцидент может обернуться для нас с вами.

В зоне поражения окажется «Большой Архангельск» - Архангельск-Северодвинск-Новодвинск - и часть крупных поселков Приморского района, находящихся в черте агломерации и расположенных друг от друга на расстоянии каких-то 10-40 километров. В данной агломерации постоянно проживает население численностью около 600 000 человек с полной социально-промышленной инфраструктурой. На расстоянии примерно 40 км от склада №9 на участке Бакарица АМТП, в границах города Северодвинск, расположен Центр атомного подводного судостроения «Севмаш». Ещё ближе, в Новодвинске, работает крупнейший целлюлозно-бумажный комбинат. Вы что-нибудь слышали про эффект детонации?

Сюда же можно приплюсовать угрозу от украинских БПЛА. Пока не долетающих до Поморья. Но тот же Татарстан, где уже атаковали промышленные предприятия, находится всего лишь на 300 км дальше от линии фронта, чем Архангельск. Не много ли рисков сразу?

…В начале 2000 года автор этих строк в рамках президентской кампании встречался с главой закрытого военно-промышленного МО под Красноярском. В то время городок находился, мягко говоря, не в лучшей экономической ситуации – по утрам колонна машин местных жителей отправлялась искать работу в краевом центре, хотя раньше жить и работать там считалось большой удачей.

Молодой и ретивый мэр нашел «выход» из положения – размещать на своей территории отработанные ядерные отходы, за что заграница готова была платить миллионы долларов. Оставалось пролоббировать сей проект в Госдуме…

…где он был зарублен на уровне консультаций с фракцией «Единство» (предвестник «Единой России»). Определенную роль в этом сыграли волнения части населения города, которое не хотело рисковать жизнью своих семей. Аргументы, что риск минимален, что подтверждали расчеты, не сыграли никакой роли.

Возможно, и нам стоит прислушаться к поговорке, процитированной Александром Савиновым – «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

(на фото: взрыв в порту Бейрута 2020 года)