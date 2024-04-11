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Спектакль «Отцово наследства» театра «Словица». Видеозапись

В период короновирусной пандемии стали популярными просмотры видеозаписей театральных постановок, демонстрируемых на различных платформах интернета. Противники таких показов не уставали при этом подчёркивать, что между просмотром в ноутбуке и походом в театр существует огромная разница. С другой стороны, на том же сайте «Культура.рф» можно было и в доковидные времена бесплатно смотреть тысячи постановок российских театров. Для людей, живущих вдали от культурных центров, это ли не замечательный способ приобщиться к миру театра? Впрочем, и для профессиональных театров даже виртуальные зрители лишними не бывают. Что уж говорить о любительских.   

В опубликованной 1 мая с.г. на портале ИА РУСНОРД статье  «И хлынул добрый свет» (https://rusnord.ru/hot/63368-i-hlynul-dobryj-svet.html) Андрей Петров поделился впечатлениями от просмотра спектакля Народного литературно-музыкального театра «Словица» по новеллам автора этих строк из цикла «Отцово наследство». Следует сказать, что в качестве основы для этой постановки театром взята в значительной степени «очищенная» от  «поморских диалектизмов» в диалогах героев версия автора, нечто вроде перевода с русского языка предков на современный русский. Имеется у автора и другая -«лешуконская», с характерными для речи недавних жителей северо-восточного района «цоканьем» и местными лексемами. Если какой-либо театральный коллектив вдруг решится на её постановку, автор будет за это благодарен и окажет такому проекту необходимую моральную поддержку. Для оказания материальной приглашаются спонсоры.    

Видеозапись спектакля «Отцово наследство» прилагается. Замечания, советы, мнения и предложения будут приняты с благодарностью. 

Александр Чашев 

Снимок из фотоальбома АГКЦ «Отцово наследство».

 

 

11 май 12:50 | : Горячая тема / Культура

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