Спектакль «Отцово наследства» театра «Словица». Видеозапись

В период короновирусной пандемии стали популярными просмотры видеозаписей театральных постановок, демонстрируемых на различных платформах интернета. Противники таких показов не уставали при этом подчёркивать, что между просмотром в ноутбуке и походом в театр существует огромная разница. С другой стороны, на том же сайте «Культура.рф» можно было и в доковидные времена бесплатно смотреть тысячи постановок российских театров. Для людей, живущих вдали от культурных центров, это ли не замечательный способ приобщиться к миру театра? Впрочем, и для профессиональных театров даже виртуальные зрители лишними не бывают. Что уж говорить о любительских.

В опубликованной 1 мая с.г. на портале ИА РУСНОРД статье «И хлынул добрый свет» ( https://rusnord.ru/hot/63368-i-hlynul-dobryj-svet.html ) Андрей Петров поделился впечатлениями от просмотра спектакля Народного литературно-музыкального театра «Словица» по новеллам автора этих строк из цикла «Отцово наследство». Следует сказать, что в качестве основы для этой постановки театром взята в значительной степени «очищенная» от «поморских диалектизмов» в диалогах героев версия автора, нечто вроде перевода с русского языка предков на современный русский. Имеется у автора и другая -«лешуконская», с характерными для речи недавних жителей северо-восточного района «цоканьем» и местными лексемами. Если какой-либо театральный коллектив вдруг решится на её постановку, автор будет за это благодарен и окажет такому проекту необходимую моральную поддержку. Для оказания материальной приглашаются спонсоры.

Видеозапись спектакля «Отцово наследство» прилагается. Замечания, советы, мнения и предложения будут приняты с благодарностью.

Александр Чашев

Снимок из фотоальбома АГКЦ «Отцово наследство».