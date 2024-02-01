Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Учитесь есть красиво. Уроки кремлевской кухни

Кремлевские застолья в послевоенные советские времена мало отличались от царских пиров. На столы подавались целиковые осетры, поросята и заливные судаки, создавались тематические композиции из овощей и фруктов, выпекались хлеба и торты в человеческий рост.

На самые значимые мероприятия всегда подавали дичь, фазанов и перепелов в полном оперении, выставляли ледяные икорницы в форме стен кремля, их обязательно подкрашивали свекольным соком. Судака подавали на особом блюде, в виде аквариума, воду и рыбок делали из желатина.

Из тыкв и дынь вырезали фруктовые вазы, их заполняли свежайшими ягодами и фруктами, на столы выставляли огромные блюда с пирожками и кулебяками, с расстегаями и блинами.

Подавали несколько видов горячих закусок и основных блюд, по подсчетам кремлевских поваров, в среднем на персону полагалось 3 килограмма еды.

По прошествии лет, интерес к еде у многих кремлевцев угас, но не таков был Леонид Ильич, он обожал охоту, любил дичь, лосятину и кабаньи окорока, ему нравилось прямо на охоте решать сложные государственные вопросы, он устраивая там встречи с министрами, главами республик и членами советского правительства.

Лучшие повара страны готовили на всю компанию блюда на вертелах и мангалах, подавали запеченных куропаток и косуль, и даже целиковых кабанов.

В общем и целом, руководители СССР отдавали предпочтение блюдам русской кухни.

Но к примеру Михаил Андреевич Суслов любил плов, а в остальном был очень привередлив, у него был диабет. Никита Сергеевич Хрущев всегда налегал на экзотические фрукты и кокосы, их ему неоднократно присылал Фидель Кастро. Леониду Ильичу Брежневу нравились дальневосточные крабы и "имам-баялды" из баклажанов.

Алексей Николаевич Косыгин знал толк в высокой кухне, и в отличие от многих руководящих товарищей, умело пользовался столовыми приборами. Бывая в зарубежных командировках всегда пробовал экзотические блюда, мог и саранчу жареную съесть.

Мавзолейные стояния были для пожилых кремлевцев делом не простым, особенно холодные ноябрьские, их согревали глинтвейном и горячим чаем. И хотя прямо в Мавзолее накрывались столы с полноценной едой, к ней как правило никто не притрагивался, ведь посла парада и демонстрации всех ожидал праздничный банкет.

После банкетов, немолодые правительственные бонзы, частенько испытывали недомогания и слабость, и отправлялись на лечение в Барвиху, у Леонида Ильича там была собственная больница.

В подмосковной Барвихе шеф поваром работал Алексей Глухов, он готовил обеды и ужины для кремлевской элиты в течение 12 лет, и по его воспоминаниям особых требований и капризов никто никогда не проявлял.

Напротив, к тому времени, когда он начал работать на этом ответственном посту, у каждого из высокопоставленных партийных работников уже имелся личный врач, следящий за здоровьем своего подопечного и составляющий для него диетическое меню.

Алексей, по особому старинному рецепту 1812 года, готовил суп из раковых шеек. По его словам, этот суп нравился всем кремлевцам без исключения, и не взирая на запреты, они обязательно его заказывали, и с огромным удовольствием его ели.

На самом деле, суп из раковых шеек не такой уж и калорийный, хотя в рецепте используется сливочное масло и насыщенный бульон. 

Алексей Глухов поделился этим замечательным рецептом, предлагаю и вам приготовить ароматный, насыщенный и очень вкусный суп, тем более, что раки - не омары, можно иногда себе позволить маленькую радость 

Для приготовления супа вам понадобится:

Плотный рыбный или куриный бульон - 1.5 л, раки - 15 шт., пшеничный хлеб - 150 г, желток куриного яйца - 1 шт., сливочное масло - 80 г, сливки 20 % - 40 мл, зонтики укропа - 4 шт, укроп и петрушка зелень - 50 г, перец черный горошком - 5 шт, перец душистый горошком - 3 шт,

В кастрюле вскипятите 3 л воды, добавьте 60 г соли, горошки перцев, зонтики укропа, зелень укропа и петрушки, только отложите по паре веточек для супа. Раков тщательно промойте в проточной воде, и забросьте в кипящую воду, доведите воду до кипения, уменьшите огонь, варите раков 25 минут.

Затем очистите раков, из голов удалите внутренности и глаза, они могут придать горечь, из клешней выньте мясо, из хвостов раковые шейки. Раковые шейки и мясо из клешней сложите в емкость с крышкой и пока отставьте в сторону.

Подогрейте бульон, но не кипятите, бульон должен быть очень горячим, но не кипеть.

Промойте под проточной водой панцири от кусочков мякоти и навара, обсушите их на бумажных полотенцах, затем выложите на сухую сковороду и обжаривайте панцири до полного высушивания, панцири должны не просто подсушиться, а раскалиться до очень горячего состояния, следите чтобы они не подгорели, перемешивайте панцири постоянно.

Остудите панцири и переложите их в блендер, смелите панцири в самую мелкую крошку, добавьте к панцирям очень холодное сливочное масло, предварительно нарежьте его на кубики, пробейте все в блендере до однородности.

Выложите полученную массу на горячую, но не огненную сковородку, иначе масло почернеет. Быстро обжарьте крошку от панцирей в масле, постоянно её перемешивая лопаткой, обжаривайте не более 2 минут, затем влейте стакан горячего бульона, уменьшите огонь и томите бульон в течение 10 минут, сковороду обязательно накройте крышкой.

С пшеничного хлеба срежьте корочки, разломайте хлеб на кусочки и сложите в миску, влейте в миску сливки и дайте хлебу впитать сливки.

В блендер сложите мясо раков, размоченный в сливках хлеб, укроп и петрушку, куриный желток, и все пробейте до однородной массы, выложите фарш в миску, посолите по вкусу.

Готовый бульон из раковых скорлупок процедите через мелкое сито, влейте процеженный отвар в основной горячий бульон и доведите бульон до кипения.

Не кипятите бульон слишком активно, достаточно, чтобы он слегка подрагивал. Из фарша налепите кнели, они должны быть небольшими, не больше грецкого ореха, опустите кнели в бульон и варите их в нем 5 минут.

Готовый суп разлейте по порционным тарелкам, можете подать к супу сметану, крутоны из пшеничного хлеба, и зеленый лук.

P.S. Как и чем в это время питались простые советские граждане – хозяева страны, поинтересуйтесь у своих престарелых родственников.

(по материалам https://dzen.ru/ 

15 март 09:00 | : Горячая тема / Будни

Главные новости


"Вольное дело": Котласский бизнесмен с уголовным прошлым обманул церковь
"Оппенгеймер" рулит! Лауреаты премии "Оскар" 2024 года

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (165)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20