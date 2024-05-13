Митрополит Корнилий совершил литургию в храме иконы "Живоносный источник"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 10 мая, в пятницу Светлой седмицы, совершил Божественную литургию в домовом храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в областной столице.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Елены Лисицыной.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные во Христе братья и сестры, с праздником Светлого Христова Воскресения, Пасхи Христовой!

Христос Воскресе!

Сегодня мы с вами чтим образ Богоматери, именуемый «Живоносный Источник» и совершили особое богослужение в пятницу Светлой пасхальной седмицы. За Божественной литургией мы слышали повествование святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова о том, как Господь наш Иисус Христос в преддверии иудейской пасхи пришел во град Иерусалим. В те времена только один храм был посвящен Единому Истинному Богу, и Храм сей находился в Иерусалиме. Господь, придя в него, нашел там мерзость запустения, или, как говорит Священное Писание, вертеп разбойников. Спаситель увидел, как в Храме продавали волов, овец и голубей, сидели меновщики денег. Господь, сделав бич из веревок, выгнал из Храма всех, также и овец и волов, и деньги меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. Продающим голубей Спаситель сказал: «Возьмите это отсюда, и дома Отца Моего не делайте домом торговли». Господь всегда с кротостью нес Свое великое земное служение, и когда Его осуждали, в чем-то обвиняли, Он никогда на это не гневался, но всегда кротким гласом отвечал. Почему же сегодня мы читаем о том, что Господь повел Себя совершенно по-иному? Иудеи возмутились и сказали Господу: «Каким знаменем докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать?» Христос ответил им: «Разрушьте Храм сей, и Я в три дня воздвигну его». Они ответили: «Сей Храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его?» Но Господь говорил о храме Тела Своего, как подчеркивает евангелист. Когда Спаситель воскрес из мертвых, ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Господь.

Будем и мы, возлюбленные братья и сестры, празднуя Пасху Христову и слушая евангельское повествование святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова о сегодняшнем событии, уразумевать, что тот, кто не верит в Бога, никогда не поверит в Воскресение Христово. А тот, кто не верит в Воскресение Христово, не верит и в Господа Бога. Мы должны запомнить эти слова, и без всякого сомнения и без всякой льсти в нашем сердце в эти святые пасхальные дни прославлять Воскресшего из гроба Христа Жизнодавца.

Ныне мы также совершили малое освящение воды в честь праздника иконы Божией Матери, именуемой «Живоносный Источник». Мы с вами знаем историю, как в пятом веке некий воин по имени Лев пришел в рощу близ Золотых врат Константинополя, посвященную Пресвятой Богородице, там находился источник, но со временем он зарос. Когда там шел воин Лев, он встретил там слепца, который сбился с дороги и не знал, куда ему дальше идти. Он сильно жаждал, и Лев пошел в рощу, чтобы найти глоток воды для этого несчастного человека. Воин в раздумье услышал голос: «Лев, вода здесь поблизости», но он не смог найти источник. Тогда снова услышал он глас: «Царь Лев! Войди в эту рощу, почерпни воды, найдешь, и напои ею жаждущего. Тину же из источника положи на его глаза. Я помогу тебе воздвигнуть здесь храм во имя Мое, и все, кто будет сюда приходить и с верой призывать имя Мое, получат исполнение молитв и исцеление от недугов». Когда сей воин всё исполнил, слепец получил прозрение, и, хваля и славя Господа и Его Пречистую Матерь, он пошел в Константинополь в храм Божий для того, чтобы возблагодарить Господа Бога и Божию Матерь. Слова Царицы Небесной были пророческими для воина, впоследствии он стал императором Константинопольским. В воспоминание сего знамения и чуда от Пречистой Богоматери, он построил на сем месте храм в честь Божией Матери. Множество чудес было от этого источника Пресвятой Богородицы. Многие приходили туда и получили исцеление от многоразличных недугов душевных и телесных.

Некий человек из города Солуни, с детства имевший желание посетить это святое место и прикоснуться к источнику, отправившись туда, тяжело заболел по дороге, стал умирать и просил спутников не погребать его после смерти, но даже и на мертвого возлить из цельбоносного источника живоносной воды. Он скончался, и его спутники сделали то, что завещал усопший: они трижды возлили на него святой воды из Живоносного источника Царицы Небесной, и мертвый воскрес и стал славить Господа и Пречистую Богоматерь. Будем и мы, возлюбленные братья и сестры, в эти святые дни прославлять Господа Бога и Царицу Небесную, чтобы Господь по молитвам Преблагословенной Владычицы всегда подавал в наши сердца радость о Своем Воскресении, чтобы она озаряла наш жизненный путь и сохраняла нас от всякого зла.

В сей день благодарю всех вас, дорогие братья и сестры, за нашу сегодняшнюю совместную молитву. Мы совершили здесь первую Божественную литургию и открыли дорогу к храму. Думаю, что многие пойдут этой дорогой, чтобы в сей храм Божий, посвященный в честь иконы Царицы Небесной «Живоносный Источник», будут приходить многие люди для того, чтобы встретиться с Господом и разделить радости и скорби. Мы знаем, что разделенная с Господом и Его Пречистой Матерью радость – это двойная радость, а разделенная скорбь – это половина или полная утрата скорби! Пусть милость Божия, Его благословение, покров и заступление Царицы Небесной пребывает на сем святом месте во веки веков. Аминь!

С праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!

(по материалам Архангельской епархии)