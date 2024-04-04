Пасха в стихах архангельских поэтов прошлого

На Земле мы не первые. До нас жили многие поколения людей. Они любили, страдали и писали стихи. Забытые ныне поэты сотрудничали и с архангельскими газетами. В 1914 году православная Пасха выпала (по новому стилю) на 19 апреля. Накануне светлого праздника в номерах газеты «Архангельск» публиковались посвящённые весне и Празднику праздников стихи местных поэтов. Увы, забытых.

В черновых заметках к роману «Братья Карамазовы» Фёдор Достоевский, впечатлённый прочитанным недавно трудом «Философия общего дела» русского мыслителя Н.Ф. Фёдорова, написал: «Воскресение предков зависит от нас». Пусть на краткий миг «воскреснут» из небытия как стихи архангельских поэтов, так и некоторые их имена.

***

ВЕЛИКОПОСТНЫЙ МОТИВ

Я этот благовест тягучий;

Хоть маловерный, но люблю

Напевы полные созвучий

Душой измученной ловлю.

Плывут смиряющие звуки,

Напоминая детства дни,

Когда душа, не ведав муки,

Лишь знала радости одни;

Когда я искренний и чистый

Приотворял у храма дверь…

Те дни прошли…и путь тернистый

Ожесточил меня теперь.

Но всё же в воздухе весеннем

Я что-то прежнее ловлю

Разбуженный их звучным пеньем,

Колокола благословлю.

П. Калашников

Справочно

Пётр Иванович Калашников (1877 – 1942) – первый пролетарский поэт города Архангельска, отец Почётного Гражданина Архангельска Зосимы Калашникова - автора оригинальных макетов города. В годы Великой Отечественной войны работал машинистом парохода «Норка» Беломорской сплавконторы треста «Двиносплав». Умер на вахте 5 мая 1942 г. Похоронен в братской могиле вместе с другими, умершими голодной смертью. Память о нём увековечена на мемориальной доске, установленной на здании Северного речного пароходства. Надпись на доске с барельефом писателя гласит, что когда-то на месте этого здания стоял дом, в котором жил и работал пролетарский поэт, делегат 1-го съезда Союза писателей СССР П.И. Калашников.

***

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Христос Воскрес! Гудят колокола,

Им вторят: поле, лес…

Ударил гром, разсеялася мгла

И радость на сердце легла,-

Воистину Воскрес!

Христос Воскрес, несётся перезвон

Горит лазурь небес…

Неслышен плач, умолк народный стон,

И поцелуй со всех сторон:

Воистину Воскрес!

Христос Воскрес, воскреснем же и мы!

Возьмём огонь с небес

Прогоним мрак суровых дней зимы

Забудем скорбь земной тюрьмы…

Друзья, Христос Воскрес!

Сергей Ганьшин

Справочно

Сергей Евсеевич Ганьшин (1878—1953) — поэт из тульских крестьян, рабочий-подёнщик. Самостоятельно освоил грамоту. С 1910 года состоял в московском Суриковском литературно-музыкальном кружке. Скитался по России. Возможно, в 1914 году оказался в Архангельске. После революции руководитель литературного объединения «Красный гусляр».

***

В НОЧЬ ВОСКРЕСЕНЬЯ

Святая песнь могучая

Несётся с высоты,-

То песня всепрощения

Безсмертной красоты.

В сердца людей усталые

Объятые тоской,

Той песни звуки бодрые

Врываются струёй.

И дышит грудь отрадою,

И слышится в тиши

Молитвы шопот сладостный –

Молитвы от души.

Светлеют мысли горькие,

Печали не томят,

А звуки песни дивные

Торжественно летят.

И с ними храма Божьего

Звучат колокола…

И по мiру разносится

Всесильная хвала.

М. Миров

Справочно

О Мирове Михаиле Васильевиче, литераторе, уроженце Новороссийска, жителе Архангельска имеются скупые сведения на страницах Поморского мемориала: «Арестован 31.05.31. Особым совещанием коллегии ОГПУ Северного края 08.09.31 за "антисоветскую агитацию" незаконно лишен права проживания в 12 городах СССР. Сведений о дальнейшей судьбе нет. Полностью реабилитирован 31.08.89».

Тот ли это Миров? Смущает указанный в документах год рождения – 1905. То есть в 1914 ему было 9 лет. Может, ранний поэт? Или с датой рождения что-то напутано? Надо искать.

***

ПРОБУЖДЕНИЕ

Проснулся тёмный лес

И радостно шумит ветвями

И ветер мчась горами и долами

Приветствует весну: «Воскрес,

Христос, воскрес!»

И люди обнялись воскресшую

приветствуя любовь.

Вражда, раздоры, - всё забыто!

И сердце с радостью для всех открыто

И состраданье к ближнему ему понятно вновь.

И в тишине ночной, в сиянии небес

Под звон колоколов весёлых и приятных

И песен радостных, заветных

Хор ангелов поёт: «Воскрес, Христос, воскрес!

N

***

ВЕСНЕ

Как рыцарь ты шагами смелыми,

Разбив оковы рек, озёр,

Опять идёшь с ночами белыми,

Чертя зелёный свой узор.

Цветы разсыплешь ты душистые

На зелень влажную лугов

И птицы с песней серебристою

Из тёплых прилетят краёв.

В саду левкои ароматные

Распустят скоро лепестки.

Зашепчет сказки мне чуть внятные

Волна певучая реки.

Идёт, идёт! Весна обманная

Невеста чистая в цветах

Со знойной лаской ароматною

С томленьем, с нежностью в очах.

Забыв осенние ненастья,

Весь зачарованный тобой,

Вновь человек поверит в счастье,

Поверит в лучший жребий свой!

М. Колчин

Справочно

Колчин Михаил Андреевич (1855–1906) – писатель, уроженец Архангельской губернии, первый историк Соловецкой тюрьмы и ссылки. По-видимому, в номерах газеты «Архангельск» за 1914 год публиковались прижизненные стихи поэта.

***

Поверим в лучший жребий свой.

Со Светлой Пасхой, россияне!

Александр Чашев