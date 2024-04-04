Пасха в стихах архангельских поэтов прошлого

На Земле мы не первые. До нас жили многие поколения людей. Они любили, страдали и писали стихи. Забытые ныне поэты сотрудничали и с архангельскими газетами. В 1914 году православная Пасха выпала (по новому стилю) на 19 апреля. Накануне светлого праздника в номерах газеты «Архангельск» публиковались посвящённые весне и Празднику праздников стихи местных поэтов. Увы, забытых.
В черновых заметках к роману «Братья Карамазовы» Фёдор Достоевский, впечатлённый прочитанным недавно трудом «Философия общего дела» русского мыслителя Н.Ф. Фёдорова, написал: «Воскресение предков зависит от нас». Пусть на краткий миг «воскреснут» из небытия как стихи архангельских поэтов, так и некоторые их имена.
***
ВЕЛИКОПОСТНЫЙ МОТИВ
Я этот благовест тягучий;
Хоть маловерный, но люблю
Напевы полные созвучий
Душой измученной ловлю.
Плывут смиряющие звуки,
Напоминая детства дни,
Когда душа, не ведав муки,
Лишь знала радости одни;
Когда я искренний и чистый
Приотворял у храма дверь…
Те дни прошли…и путь тернистый
Ожесточил меня теперь.
Но всё же в воздухе весеннем
Я что-то прежнее ловлю
Разбуженный их звучным пеньем,
Колокола благословлю.
П. Калашников
Справочно
Пётр Иванович Калашников (1877 – 1942) – первый пролетарский поэт города Архангельска, отец Почётного Гражданина Архангельска Зосимы Калашникова - автора оригинальных макетов города. В годы Великой Отечественной войны работал машинистом парохода «Норка» Беломорской сплавконторы треста «Двиносплав». Умер на вахте 5 мая 1942 г. Похоронен в братской могиле вместе с другими, умершими голодной смертью. Память о нём увековечена на мемориальной доске, установленной на здании Северного речного пароходства. Надпись на доске с барельефом писателя гласит, что когда-то на месте этого здания стоял дом, в котором жил и работал пролетарский поэт, делегат 1-го съезда Союза писателей СССР П.И. Калашников.
***
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Христос Воскрес! Гудят колокола,
Им вторят: поле, лес…
Ударил гром, разсеялася мгла
И радость на сердце легла,-
Воистину Воскрес!
Христос Воскрес, несётся перезвон
Горит лазурь небес…
Неслышен плач, умолк народный стон,
И поцелуй со всех сторон:
Воистину Воскрес!
Христос Воскрес, воскреснем же и мы!
Возьмём огонь с небес
Прогоним мрак суровых дней зимы
Забудем скорбь земной тюрьмы…
Друзья, Христос Воскрес!
Сергей Ганьшин
Справочно
Сергей Евсеевич Ганьшин (1878—1953) — поэт из тульских крестьян, рабочий-подёнщик. Самостоятельно освоил грамоту. С 1910 года состоял в московском Суриковском литературно-музыкальном кружке. Скитался по России. Возможно, в 1914 году оказался в Архангельске. После революции руководитель литературного объединения «Красный гусляр».
***
В НОЧЬ ВОСКРЕСЕНЬЯ
Святая песнь могучая
Несётся с высоты,-
То песня всепрощения
Безсмертной красоты.
В сердца людей усталые
Объятые тоской,
Той песни звуки бодрые
Врываются струёй.
И дышит грудь отрадою,
И слышится в тиши
Молитвы шопот сладостный –
Молитвы от души.
Светлеют мысли горькие,
Печали не томят,
А звуки песни дивные
Торжественно летят.
И с ними храма Божьего
Звучат колокола…
И по мiру разносится
Всесильная хвала.
М. Миров
Справочно
О Мирове Михаиле Васильевиче, литераторе, уроженце Новороссийска, жителе Архангельска имеются скупые сведения на страницах Поморского мемориала: «Арестован 31.05.31. Особым совещанием коллегии ОГПУ Северного края 08.09.31 за "антисоветскую агитацию" незаконно лишен права проживания в 12 городах СССР. Сведений о дальнейшей судьбе нет. Полностью реабилитирован 31.08.89».
Тот ли это Миров? Смущает указанный в документах год рождения – 1905. То есть в 1914 ему было 9 лет. Может, ранний поэт? Или с датой рождения что-то напутано? Надо искать.
***
ПРОБУЖДЕНИЕ
Проснулся тёмный лес
И радостно шумит ветвями
И ветер мчась горами и долами
Приветствует весну: «Воскрес,
Христос, воскрес!»
И люди обнялись воскресшую
приветствуя любовь.
Вражда, раздоры, - всё забыто!
И сердце с радостью для всех открыто
И состраданье к ближнему ему понятно вновь.
И в тишине ночной, в сиянии небес
Под звон колоколов весёлых и приятных
И песен радостных, заветных
Хор ангелов поёт: «Воскрес, Христос, воскрес!
N
***
ВЕСНЕ
Как рыцарь ты шагами смелыми,
Разбив оковы рек, озёр,
Опять идёшь с ночами белыми,
Чертя зелёный свой узор.
Цветы разсыплешь ты душистые
На зелень влажную лугов
И птицы с песней серебристою
Из тёплых прилетят краёв.
В саду левкои ароматные
Распустят скоро лепестки.
Зашепчет сказки мне чуть внятные
Волна певучая реки.
Идёт, идёт! Весна обманная
Невеста чистая в цветах
Со знойной лаской ароматною
С томленьем, с нежностью в очах.
Забыв осенние ненастья,
Весь зачарованный тобой,
Вновь человек поверит в счастье,
Поверит в лучший жребий свой!
М. Колчин
Справочно
Колчин Михаил Андреевич (1855–1906) – писатель, уроженец Архангельской губернии, первый историк Соловецкой тюрьмы и ссылки. По-видимому, в номерах газеты «Архангельск» за 1914 год публиковались прижизненные стихи поэта.
***
Поверим в лучший жребий свой.
Со Светлой Пасхой, россияне!
Александр Чашев