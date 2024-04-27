РВК-Архангельск: Мы создаем безопасные условия труда

Накануне Всемирного Дня охраны труда, который отмечают 28 апреля, начальник управления охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС РВК-Архангельск Нина Григорчук рассказала, как поставлена охрана труда в нашем водоканале.

- Три года назад безопасность была включена в систему корпоративных ценностей ГК «Росводоканал» наряду с другими базовыми ценностями - ответственностью, развитием команды, партнерством и добросовестностью. Сохранение жизни и здоровья сотрудников, создание безопасных условий труда на производстве и постоянное их совершенствование являются для компании абсолютным приоритетом, сферой постоянного внимания и развития. Поэтому все наши сотрудники обеспечены спецодеждой на каждый сезон, средствами индивидуальной защиты, обучены правилам техники безопасности на производстве.

- Звучит…солидно!

- Действительно. Мы уже несколько лет реализуем корпоративную программу по повышению культуры безопасности. Основными ее задачами являются исключение несчастных случаев на производстве, улучшение условий охраны труда, снижение рисков по экологической и промышленной безопасности.

Так, в прошлом году на предприятии создана и успешно работает система управления охраной труда (СУОТ). Это обучение персонала, выездные проверки и непрерывное улучшение условий труда. СУОТ служит каркасом для всех инициатив по охране труда на предприятии. Она определяет ответственность, устанавливает цели, обеспечивает мониторинг и поощряет непрерывное улучшение. Обучение сотрудников требованиям охраны труда - это часть успешной и безопасной организации работы.

- Нина Владимировна, расскажите про выездные проверки? Вы что – проверяете своих сотрудников, не доверяете им?

- Это не про доверие. Это все же про безопасность. Наши мастера и слесаря знают, что должны работать в касках, использовать индивидуальные средства защиты и газоанализаторы, проверять, как у них закреплен котлован и многое другое. Это вопрос жизни и здоровья. Мы лишь проверяем, все ли исправно и в полном объеме работает.

Жизнь показала, что такие выездные проверки дисциплинируют сотрудников, и по итогу играют важную роль в обеспечении безопасности. Они позволяют оценить фактическое состояние охраны труда на рабочем месте, выявить потенциальные риски, правильно оценить опасность. И неукоснительно соблюдать требования охраны труда. Несколько месяцев такой планомерной работы – и мы видим хороший прогресс: каски на головах, перчатки на руках, страховочные средства – всегда в передвижной ремонтной мастерской. Работники сами понимают важность безопасности производства. И это не может не радовать.

А еще в апреле 2024 года мы осуществили мечту – на базе своего предприятия открыли собственный учебный класс! Теперь обучать безопасным методам работы, применению средств коллективной и индивидуальной защиты, учить оказывать первую помощь пострадавшим в том числе с отработкой на тренажере, который наши сотрудники уже любя назвали Максимкой, мы можем на своей базе – без отрыва от производства.

- СИЗами обеспечили, обучили, проверили… А для самих работников что-то делается?

- Спросите об этом у работников (улыбается). Только в 2023 году компания РВК-Архангельск вложила более 6,5 млн рублей в улучшение санитарно-бытовых условий. Отремонтировали помещения автотранспортного цеха – теперь наши водители и механики переодеваются в красивых раздевалках, принимают пищу в отремонтированном помещении, в помещениях АТЦ заменили окна, создали хорошие условия для медперсонала. В ремонтно-механических мастерских отремонтированы раздевалки, душевые, санузел. На центральных очистных сооружениях канализации также в первую очередь привели в порядок душевые. В административном здании меняем окна, отремонтировали санузел на втором этаже и душевые на третьем. Может быть, кому-то этого покажется мало, но наши работники замечают и ценят изменения. А руководство компании в плановом порядке ведет дальнейшие ремонтные работы.

Кроме того, сейчас на предприятии идет работа по автоматизации процессов в области охраны труда, внедряются электронные системы предрейсовых медосмотров. Все это делается для того, чтобы безопасность труда вошла в привычку у всех, кто работает в нашем водоканале.

Беседовал Леонид Черток