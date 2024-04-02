1784 год. – Это что ты притащил в мэрию? Камень? Вижу, что не кусок конского навоза! И зачем он мне? Ах, с неба упал? Признавайся, сколько с утра выпил? Не пил? Полицию звать или сам признаешься? Дыши! Точно не пил, только маленько со вчерашнего перегар. Так, говоришь, камень с неба? Жаль вот единственный во всей округе доктор, который душевные болезни лечит, вчера уехал в столицу. А то бы проверил, что там у тебя в дурной голове. Нет на небе камней, идиот! Как «сам видел»? Врешь! Думаешь, мэр такой дурак?! Это твой сосед тебе в огород закинул, вы ж там друг друга поедом едите. Выкинь ко всем чертям этот булыжник! В какую еще «академию», каким «ученым»? Если хочешь знать, невежда, наши бессмертные академики официально заявили, что на небе камней нет, и падающие оттуда камни – ложь безграмотных крестьян, понял? И наша святая Церковь учит, что на небе камней нет и быть не может, все это ересь! А, может, ты – смутьян? Ходишь тут по кабакам со своим булыжником за пазухой, мутишь народ! Точно полицию звать нужно! Или убирайся подобру-поздорову… Ишь ты, хочет, чтобы я в Париж с его небесным булыжником ехал, на потеху столичным чиновникам! Из мэра хочешь посмешище сделать? Убирайся прочь!



1794 год. – А это что у вас, гражданин? Камень? Какой камень? Решили золотой самородок сдать в казну революции? Похвально! Не золото? А что тогда? Показывай! Ну. камень и камень, с прожилками какими-то… Как это «с неба»? Ты эти штучки брось! Нет на небе камней, это все поповские предрассудки! Какой там еще «огненный дождь» твои земляки видели? Да на небе полно всяческих явлений: миражи, двойное солнце, затмения. Да та же радуга после ливня. Только вы по темноте своей их естественных причин не уразумеете. В Париж, говоришь, доставить твой булыжник? Над комиссаром Конвента насмехаешься! «В академию»… Да мы там одного академика недавно как врага революции – оп! – и нет головы! Вот и тебя также, чтобы народ не возмущал. У нас в республике культ Разума, а Разум утверждает, что на небе камней нет и быть не может! А все, кто смеют утверждать иначе, суть агенты контрреволюции! Грамотный, декрет о подозрительных читал? Вот ты под него точно подпадаешь! Уходи и выброси этот камень!



1824 год. – Господа, мы рады передать этот поистине бесценный дар, железокаменный метеорит, ученым из Академии. Наш покойный земляк Пьер Дюшар завещал свою находку ученым. Он десятки лет хранил ее, стоически претерпевая обидные насмешки от невежественных обывателей и угрозы тупиц, облеченных властью. Уже на смертном одре он подозвал к себе сыновей и протянул старшему завернутый в тряпицу метеорит. Он умер как верный оруженосец рыцарей науки, простой виноградарь, едва умевший читать и писать…



Что-что? Какой там «каменный нож»? Говоришь, нашли в земле останки древнего человека, а рядом – ножик из камня? Ну, так захороните бренные кости, чтобы все чести по чести, по католическому обряду. А каменных ножей не было, и нет, это крестьянские суеверия! Просто кусок гальки, над которым потрудилась природа. Уберите эту безделицу!

Анатолий Беднов