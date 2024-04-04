Зажжем красиво! Новая политическая реальность России

В августе 2014 года, во время встречи с депутатами Госдумы в Крыму, Владимир Жириновский предложил подумать Владимиру Путину о возобновлении в России Империи, на что Президент сказал: «Это его личное мнение, но зажигает красиво».

Сегодня понятно, что многое, предлагаемое Жириновским, реализовано, хотя тогда многие воспринимали сказанное им как абсурд.

Президентские выборы и их результат показали новую политическую реальность в России - практически обнуление влияния парламентских политических партий. Основные партии не дотянули даже до 5% в рейтинге доверия. Народ перестал верить в «политическую говорильню» в парламенте.

Результаты доверия Президенту немыслимые, даже если учесть «отсеивание» неугодных кандидатов, возможные фальсификации при электронном голосовании и выставление откровенно слабых кандидатов. При всех этих недостатках Путин всё равно бы победил в первом туре. Но «свита» решила перестраховаться, на мой взгляд, ошибочно, это только дискредитировало сами выборы.

Полученный результат, в общем-то самовыдвиженца, показал, что он опирается на огромную народную поддержку – и это факт, как бы к этому не относились. Даже американская «New York Times» подтвердила эту данность.

Сложившуюся политическую конфигурацию в России можно назвать -Суперпрезидентская республика, где власть руководителя государства по своим полномочиям превосходит власть Генерального секретаря ЦК КПСС (там решения коллегиально принимались на Политбюро путем голосования). Пожалуй, фактические полномочия Владимира Путина можно сравнить с полномочиями И.В. Сталина во время Великой Отечественной войны как Председателя Государственного комитета обороны.

Но там была тяжелейшая война.

Рассмотрим теорию вопроса:

По сути, существуют 3 формы государственного правления: монархия, парламентская республика, президентская республика.

Остальные варианты правлений смешанные и представляются по отношению к этим трем главным - гибридными. Вы постоянно можете слышать об абсолютной или конституционной монархии, президентско-парламентской республике или наоборот парламентско-президентской и других.

В России на данный момент президентская республика, с частично институциональными признаками президентско-парламентской. Но это только вид, на самом деле у нас чисто президентская.

Так в чем отличие нашей президентской республики от, к примеру, американской или бразильской, той же французской? Надо понять вот что - наша Конституция, даже уже с изменениями 2020 Года, дала большие полномочия президенту. Но они ограничены. На самом деле по букве закона президент в России мало чем отличается от Президента США и Франции, а тем более Бразилии. Полномочия назначать судей через утверждение в парламенте, министров через парламент, силовиков. Президент может распустить Госдуму только по одной причине, к тому же она может объявлять импичмент и в это время распустить Госдуму нельзя. Да, вот это отличает Россию, например, от США. Но не отличает от многих парламентских Стран, где парламенты сами постоянно распускаются.

Но политологи последнее время всегда называют российский вариант республики - суперпрезидентским. Почему?

3 главных ответа:

1. Российская конституция дала серьёзные полномочия президенту. Он обладает всей полнотой власти в стране и формирует как внешнюю, так и внутреннюю политику. Да, эти полномочия не на порядок выше, чем у других президентов президентских республик, но все же больше.

2. Российская система исполнительной власти и взаимодействия с парламентами за годы правления Путина выставилась таким образом, что Правительство - главный заводила. А Правительство, по сути, подчиняется Президенту. Поэтому в разделении властей возник перекос к исполнительной власти, а значит и к Правительству. В первую очередь это возникло из-за конституционного большинства «Единой России».

3. И, вероятно, самое главное - личность самого Президента Путина. Он довольно авторитарен, с большим рейтингом (по официальным данным) и, по сути, может позволить себе очень многое в политической сфере. Именно его личность делает те перекосы в сторону «абсолютной власти», которые наблюдаются в России. Не институт здесь главное, а тот, кто этот институт представляет.

И все же, для понимания сложившейся ситуации, нужно знать, что пирамида власти во главе с Президентом не может управляться им единолично. Существует Администрация Президента – именно она и является настоящим «теневым Правительством». Там анализируется ситуация в стране, принимаются кадровые и другие решения стратегического характера.

В древнеримском публичном праве существовало такое понятие, как Империй (не путать с Империей – это термин обозначающий тип государственного правления, где существует многонациональное общество и строгая иерархия власти) (лат. imperium, от лат. глагола imperare — командовать) — публично-правовое понятие, характеризующее высшую исполнительную власть в римской общине. Империй применялся в военной сфере (militiae) и гражданской (domi). Тот, кому давался империй, мог действовать от имени государства во всех областях общественной жизни.

У римлян высшая государственная власть принадлежала народу, проявлявшему эту власть на выборах, в законодательстве, верховном суде, решении вопросов войны и мира. Отражением этой власти является Империй как высшее полномочие, данное народом правителю (кем бы он не был).

Ну, как тут не вспомнить Жириновского?

Рассмотрим существующую российскую пирамиду общества и уровень поддержки Президента.

Это две пирамиды, хотя внешне они похожи, но абсолютно разные.

Та, которая относится к обществу, показывает, что в России сегодня элита составляет 2%, средний класс 20 %, а остальных 78 % - простой народ.

Пирамида поддержки Президента – 87%, но сюда входят представители всех слоёв общества.

Поэтому утверждение, что Президенту выдан мандат доверия – Империй, в древнеримской терминологии, означает только то, что и Президент должен опираться прежде всего на простой народ, заслужить его доверие.

Такой удивительный результат выборов, на мой взгляд, произошел по двум причинам: россияне ожидают положительного результата СВО (не станем уточнять какого) – «коней на переправе не меняют», и усиление эскалации военной конфронтации со стороны Запада (как раз накануне выборов Президент Франции Макрон выступил с заявление о возможном участии Запада в конфликте на Украине путем посылки своих войск). Это вызвало такую отрицательную реакцию электората – война с НАТО, это вам не СВО, здесь нужна полная консолидация общества – народ понял, что только Путин сможет его защитить, вот и повалил голосовать за него.

Однако это не означает, что в социальной сфере все так поддерживают политику Кремля, скорее, наоборот. Низкие доходы подавляющего большинства населения, всепроникающая коррупция, начиная с самого верху (арест зам. Министра обороны Тимура Иванова, нескольких вице-губернаторов) и до самого низу, причем возможности инициирует само государство (Руснорд «Черная дыра школьных завтраков»). Все эти факторы не способствуют формированию гражданского общества, а это прежде всего доверие к власти.

Поэтому в Администрации Президента понимают ситуацию и уже сделаны выводы. Соответственно должны быть и результаты.

Не станем заниматься предсказыванием, кто и что будет возглавлять очередной президентский срок – это неважно, важно - будет ли выстроена новая система власти с опорой на доверие народа.

Многие эксперты обращают внимание на общее ослабление партийной системы и деградацию идеологической конкуренции, что может стать серьезным вызовом влияния партий на политическую систему. По их мнению, на «левом» политическом фланге возможен кризис. КПРФ впервые лишилась статуса «главной оппозиции». «Справедливая Россия» также теряет авторитет и рискует окончательно потерять позиции как в Москве, так и других регионах, где пройдут региональные выборы.

Ни одна из партий левого толка сегодня не готова возглавить оппозиционное движение.

Будут продолжаться попытки госаппарата либо трансформировать КПРФ в социал-демократическую партию парламентского типа, либо заменить на более лояльную партию. До сих пор все подобные попытки проваливались.

А сегодня у КПРФ, после успешной пробежки по «лезвию бритвы» во время последних выборов, появилась дополнительная мотивация к структурным и качественным изменениям, модернизации в сторону реально прогрессистского социального политического проекта и расширению электоральной базы.

Хотя в это с трудом верится, с учетом политики ЦК в отношении региональных организаций. На фоне негативных тенденций в Архангельской областной организации, когда она практически перестала существовать, никто из руководства КПРФ даже «не чешется», чтобы спасти положение.

Поэтому у меня возникло такое неординарное предложение – объединить все партии в одну, дадим возможность создания фракций внутри неё, как было в ВКП (б) в 20 е годы, левая оппозиция, правая, центристы и т.д.

Политические партии России, соединяйтесь!

В своё время Черномырдин сказал: «Какую партию мы бы не строили, получается КПСС». А почему бы и нет?

Или давайте создадим парламентскую коалицию «Народный фронт», которая уже есть, объединим все партии, дадим карт-бланш Президенту, и - вперёд.

Фактически уже все партии согласились с этим.

Вот такая сложилась политическая ситуация в России в преддверии инаугурации Президента, по сути, Империя, по содержанию – попытка создать Народное государство.

Посмотрим, что получится…

Михаил Скоморохов, специально для «Rusnord».