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Тонкие натуры. Скандал в Архангельском колледже культуры

На прошлой неделе сразу в нескольких культурных учреждениях Архангельска прошли творческие встречи с режиссером и поэтом Олесей Шигиной, представившей свою новую работу. Информация от ИА «Регион 29»:

- Фильм рассказывал о героях СВО и трёх женщинах, борющихся за возвращение своих сыновей с фронта. Лента, лишённая игровых моментов, затрагивала только подлинные эмоции — беззаветную материнскую любовь, тревогу и гордость, а также дружбу и верность бойцов семьям, долгу и Родине.

Целью фильма, как подчеркнула его автор Олеся Шигина, является раскрытие русского характера, силы духа людей, которые находятся на передовой, а также передача молодому поколению искренней любви к Отечеству. Этот фильм уже показывался в 250 учебных заведениях России, включая и Поморье.

Культурная акция состоялись в рамках общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству».

Показ и обсуждение также прошли в Архангельском колледже культуры и искусства, где обучаются будущие хореографы, режиссеры народных театров, живописцы, библиотекари и т.д.

Вступительное слово Олеси Шигиной:

- Все мы живем в России, здесь наши корни, наше все. Мы не хотим потерять свою семью, землю под ногами. Проехав много регионов, везде мы разговаривали с молодежью. Начали мы встречу с разговора на фронте с ребятами, которые каждый день готовы защищать свою страну.

Однако в этом учебном заведении показанные кадры вызвали неоднозначную реакцию у аудитории. Часть студентов покинула зал в слезах, некоторые – на грани истерики.

Произошедшее вызвало горячую дискуссию на страничке колледжа в ВК,

- Я люблю свою Родину, но темы, поднятые на данном мероприятии, их подача и общение с публикой не влезают ни в какие рамки, такое давление неприемлемо, моя одногрупница вышла в истерике и её пришлось успокаивать преподавателю. Это мероприятие могло бы пройти совсем иначе, но видимо цель была именно такой - вывод публики на эмоции. Я не против своей страны, я искренне за нее переживаю, но то отношение ведущих к зрителям... просто антракт... я просто надеюсь на то, что такие темы, впредь, будут подниматься более деликатно и студентов, пришедших на подобные мероприятия, будут предупреждать об их характере.

Свое недоумение высказали и родители:

- Что это за мероприятие такое, после которого ребенок в слезах звонит домой маме, находящейся в другом городе, и в истерике говорит что-то про убитых детей, кишки и Бог знает что еще?! У меня, как у мамы несовершеннолетнего ребенка, к организаторам данного мероприятия большие вопросы!!!

Особо подчеркивается, что посещение данного мероприятия не было добровольным, по желанию, но обязательным в рамках всего учебного процесса.

Оппоненты высказали свое мнение:

- А что эти студенты все такие аполитичные, что не знают, что такое война и что сейчас происходит? Вы и Ваши коллеги хотите отгородиться от жизни? Построить счастливое будущее для себя? Вы считаете, что можно построить отдельно взятое счастливое будущее для себя в то время, когда льется кровь тысяч людей?! Несколько эгоистично. Страусы. Ведь так жили хорошо, а тут пришли и такое рассказали. А мы не хотим этого ничего знать, наши души не приспособлены к таким ужасам. Впрочем, все это ожидаемо.

Как обычно бывает в подобных случаях, к консенсусу участники дискуссии так и не пришли.

Напомним, в конце прошлого года директор Архангельского колледжа культуры Людмила Колик стала главой Пинежского округа. Учебное заведение до сих пор находится в ожидании нового назначения.

Наблюдатели от нашей редакции сходятся во мнении, что при планировании подобных мероприятий иногда стоит учитывать профиль целевого зрителя… все-таки будущие деятели культуры отличаются в эмоциональном плане от курсантов военных училищ.

И, тем более, избегать обязаловки там, куда нужно приходить с открытым сердцем. Патриотизм и заорганизованность – плохо сочетающиеся понятия.  

(фото выпуска 2018 года с https://www.colart29.ru

02 апрель 10:00 | : Горячая тема / Культура / Скандалы

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