Уйти и хлопнуть дверью. Скандальный «Дворец» Романа Поланского

Этот фильм, главный культурно-политический скандал последнего Венецианского кинофестиваля, вполне можно было назвать «Привет, дуралеи!»… если бы не Эльдар Рязанов. Но и без этого – Роман Поланский показал всем своим гонителям средний палец (f*ck), читающийся буквально в каждом кадре.

Достойный уход, если не гения, то выдающейся личности. Выдающейся ак со знаком плюс, так и с не менее впечатляющим минусом. Из плюсов можно вспомнить «Пианиста», «Тэсс» и «Ребёнка Розмари». Из минусов… они в его биографии. Очень коротко:

- в 1969 году на вилле Поланского в пригороде Лос-Анжелеса маньяк Чарльз Мэнсон зверски убивает его беременную на девятом месяце жену Шэрон Тейт и нескольких гостей. Сам режиссёр в этот момент находился на съёмках в Европе, но кровавый эпизод из реальности навсегда остался в его личном «портфолио» из-за временного увлечения сатанизмом (не доказано);

- в 90-х Саманта Гейли обвиняет Поланского в том, что он её, 13-летнюю, изнасиловал в 1977-ом. Режиссёр самого факта соития не отрицает, но напирает на то, что всё было по обоюдному согласию и удовольствию. Улик, естественно, никаких, слово против слова. Голливуд изгоняет своего недавнего польского кумира, ребёнком пережившего Холокост, делает нерукопожатным. Его принимает Франция.

Достаточно? Более чем.

И вот на своё 90-летие Полянский делает себе подарок, раздав плюхи всему «лицемерному капиталистическому обществу». Тому, к которому когда-то он бежал в объятия из социалистической Польши. Поместив действие фильма в пограничное для всего мира время – новогоднюю ночь на стыке двух тысячелетий. Помните те разговоры о грядущем Апокалипсисе? Вот он на экране в чистом виде. Не физический. Нравственный.

Странные, но очень богатые персоны с ботексом во всех частях неюных тел собираются пропить уходящий 20-й век в интерьерах старинного швейцарского шале. 97-летний миллиардер со своей 22-летней розовой «свинкой» в женском обличии, на которую он может взобраться (или она на него) только после двух таблеток вмагры. Престарелая звезда мирового порно, чьё выдающееся мужское естество теперь и домкратом не поднять. Плэйбой и одновременно финансовый аферист, в котором с трудом узнаётся Микки Рурк (тот самый из «9 ½ недель»). Богатая и избалованная Маркиза в исполнении великолепной Фанни Ардан, чей духовный мир помещается в капризной собачке породы чиа-хуа-хуа и вибраторе. Пластический хирург с мировым именем, готовый переквалифицироваться хоть в проктолога, хоть в ветеринара, лишь бы платили.

И это только центральный список гостей миллениума. Их самые дикие пожелания обслуживает простой люд различных национальностей. Который, прямо скажем, не отличается умом и принципиальностью… то есть, нет предпосылок к социальному взрыву.

В фильм Полянского проникла и российская тематика. В лице супермодного Александра Петрова в роли преступного олигарха (как видно по повадкам и экстерьеру сопровождающей команды). В меру обаятельного (чуть ниже Саши Белого из «Бригады»), в меру патриотичного (переживает перед телевизором за судьбу Родины, где происходит эпохальная смена власти с знаменитым «Я устал, я ухожу», и поднимает тост за Путина). Заехал сей персонаж по вполне бандитским своим делам – передать чемоданы с «чёрным налом» (куда Россия без этого?!) российскому послу в Швейцарии. От макушки до носков коррумпированному и с сильно пьющей женой расплывчатого возраста, не умеющей вести себя в «высоком обществе». Всё, как они у себя там на Западе любят и порицают.

И такой фильм вышел в российский прокат с минимум купюр! Нонсенс? С какой стороны посмотреть. У Романа Полянского получился сатирический памфлет на «зажравшееся западное общество», что сейчас только приветствуется в нашем официальном мейнстриме. Ну, а «плохие русские парни»… так они и остались в той ночи смены двух исторических эпох – МИД почистили, бандиты раскаялись и перевоспитались или сели на пожизненное. Временные рамки строго соблюдены… ну и жук этот французский поляк Поланский!

Говорить о художественных достоинствах фильма, думается, не имеет смысла. Набор довольно грязных скетчей (детальное изучение собачьих экскрементов и коитус покойником может впечатлить, разве что, пятиклассника, для которого поставлено ограничение по возрасту), направленный лишь на одно – оскорбить своих гонителей самым циничным образом. «Я плохой, но вы ещё хуже» - объявил своим фирменным киноязыком Поланский. Не высокий кинематограф, а перфоманс на грани дозволенного, что в нашем выхолощенном XXI веке смотрится чуть ли не новаторством. И ведь попал в точку – фильм отвергнут западным обществом.

И сама точка стоит соответствующая – чиа-хуа-хуа в доминирующей позе совокупляется с пингвином. Настолько явный подтекст, что адресаты поняли и устроили очередной вселенский хай, к которому этому мастеру давно не привыкать.

Плюс точка в творческой биографии. После девяностолетия пойти ещё на одно кино, штука малореальная, что понятно всем, кто хотя бы раз был на съёмочной площадке. Такую же точку ставят в своей профессиональной карьере и вышеупомянутые звёзды экрана, другого такого шанса ни у Рурка, ни у Ардан просто может не быть.

Но было бы странно, если такие люди уходили, тихо прикрыв за собой дверь. На то и звёзды…

Леонид Черток