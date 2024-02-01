По северным трактам

(Сокращённая версия статьи. Полная вошла в книгу из серии неизданных в печати.)

Заселение Русского Севера происходило по воде. Она «водила» новгородских, московских, владимирских и ростовских переселенцев по многочисленным рекам, озёрам и сухопутным волокам между ними. Начиная с X века на высоких берегах крупных рек для контроля за водными путями основывались погосты. Между ними появились починки и деревни. Осваивая прилегающие пространства, крестьяне своими ногами и копытами лошадей протаптывали сначала тропы, а затем и грунтовые дороги, соединяющие прибрежные поселения. Долгие века они носили вспомогательные по отношению к водным путям функции, поскольку их земляное покрытие не было рассчитано на круглогодичную, интенсивную эксплуатацию, быстро разбиваясь и превращаясь в грязное месиво. Дороги укрепляли с помощью жердей, плотно укладывая их вперемешку с ветками, пытаясь получить ровный настил, но погодные явления вновь и вновь разрушали покрытие.

Русское государство впервые активно заинтересовалось северными сухопутными путями лишь в XVII веке в связи с намерением организовать почту. Перипетиям становления Архангельской почты посвящён раздел VIII книги И.П.Козловского «Первые почты и первые почтмейстеры в Московском государстве» (Варшава, 1913. — Т. 1. — С. 419—432).

Инициатором учреждения основанной в 1665 году отечественной государственной почты выступил сподвижник царя Алексея Михайловича Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин. В августе 1668 года он обратился к царю с предложением об учреждении регулярной почты в Архангельск. В его челобитной, в частности, написано: «грамоты с Москвы и из городов отписки и в приход корабельной всякие ведомости и посылочные торговые письма учнут доходить с поспешением». Но лишь через 25 лет царским (Петра I) Указом от 8 июня 1693 года учреждена Архангельская почта. Это событие было связано с посещением Архангельска Петром I. Первая почта ушла из Архангельска 1 июля 1693 года. Маршрут (по нынешним Вологодской и Архангельской областям) указан в Росписи станов Важского уезда (с расстояниями между станами и желаемым временем в пути), отправленной 11 июля в Москву Важским воеводой Петром Взимковым:

1) Яхренга (ныне Усть-Кубинский район Вологодской области)— Жихово, 15 верст.

2) Жихово (дер. Курьяновская) — Липки, 15 верст, езды 2½ часа.

3) Липки — Вакомин, 24 версты, езды 4 часа.

4) Вакомин (ныне Верхневажский район Вологодской области) — Низовье, 18 верст, езды 3 часа.

5) Низовье (ныне Вельский район)— Вельск, 24 версты (по друг. — 22 версты, езды 4 часа).

6) Вельск — Судрома, 25 верст (по друг. — 27 вер., езды 4½ часа).

7) Судрома — Великая Слобода, 25 верст, езды 4 часа.

8) Великая Слобода — Усть-Пуя, 25 верст, езды 4 часа.

9) Усть-Пуя — Усть-Паденга, 15 верст, езды 2½ часа.

10) Усть-Паденга — Шенкурск, 15 верст, езды 2½ часа.

11) Шенкурск — Золотилова, 20 верст, езды 3 часа.

12) Золотилова — Керчана (Керчела, Корчевская дер.), 10 верст, 1½ часа.

13) Керчана — Марьемин, 20 верст, езды 3 часа.

14) Марьемин (Верхокичевская вол.) Усть-Вага, 15 верст, езды 2½ часа.

15) Усть-Вага (деревня Отласовская) — Березник, 12 верст, езды 2 часа.

16) Березник — Морж (Двинского уезда), 30 верст.

Двинской воевода Андрей Матвеев тогда же отправил в Москву Роспись станов в Двинском уезде:

1) Архангельск — деревня Лявля, 25 верст; езды 4 часа.

2) Лявля — Холмогоры, 25 верст, езды 4 часа.

3) Холмогоры — дер. Копачевская (Копачова, Емецкого стану, Ступинской волости), 25 верст, езды 4 часа.

4) Копачевская — дер. Великодворская (Ракульской волости), 15 верст, езды 2½ часа.

5) Великодворская — Сийская сотня (дер. Толокнова), 20 верст, езды 3 часа.

6) Сийская сотня — дер. Зачачье (Заболоцкая или Забеленская полусотня), 15 верст (по друг. 25 вер., езды 4 часа).

7) Зачачье — Звоская волость, 20 верст (по друг. 17 вер., езды 2½ часа).

8) Звоская волость — Морж, 20 верст, езды 3 часа.

Кроме того, Андрей Матвеев сообщил, что через реку Двину, против Бобровской деревни и по другим рекам устроены для почтовой гоньбы в 7 местах перевозы и мост.

Увы, для нормальной «гоньбы» надо было отремонтировать дороги и возвести другие мосты. Денег на это не хватало. Через год после учреждения Архангельской почты оказалось, что почтовые кареты ходят гораздо медленнее, чем это следовало по первоначальному проекту: вместо предполагаемых 8 суток пути из Архангельска до Москвы, уходило 9 и 10 суток. Особенно заметным отставание было в пределах нынешней Архангельской области: 1) От Архангельска до Холмогор 50 вёрст предполагалось проезжать за 11 часов. Получалось за 21 час. 2)Холмогорским уездом 121 версту предполагалось одолеть за 23 часа. Выходила за 37 часов. 3) Важским уездом от Моржа до Жихова 300 верст предполагалось проезжать за 66 часов. Получалось за 72 часа

Из Москвы полетели гневные грамоты с приказами ускорить гоньбу. Навстречу им понеслись челобитные с жалобами ямщиков, почтарей, важан и двинян на тяжести почтовой повинности. Что-то чиновники подправляли в механизме доставки, особо ретивых жалобщиков и батогами бывало били. В названной выше книге И.П.Козловского приведено множество интересных подробностей и выдержек из документов по данной теме.

Поскольку в качестве темы данной статьи заявлены дороги, к ним и вернёмся. На представленном под текстом фрагменте карты Российской империи 1809 годы нанесены тракты Архангельской губернии с населёнными пунктами, через которые они проходили и расстояниями (в вёрстах) между ними.

Кроме хозяйственных и почтовых функций у дорог есть ещё одна - военно-стратегическая. В документе под названием «Военно-статистическое обозрение Российской империи: издаваемое по высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента Генерального штаба [трудами офицеров Генерального штаба]» (СПб.,1848-1858) в части первой второго тома содержатся статистические описания Архангельской губернии «по рекогносцировкам и материалам, собр. на месте, сост. Циммерман». (1853 г.). На страницах 78-123 документа приведены подробные описания путей сообщения Архангельской губернии. В приложении к полной версии статьи приведены сканы этих страниц:

Стр. 80 – 87: Большая почтовая Петербургская дорога от Архангельска через Сийскую станцию до границы Олонецкой губернии, которая тогда проходила в 9 ½ верстах от деревни Федовской (ныне село Федово Плесецкий район).

Стр. 88 – 95: Большая почтовая Московская дорога от Архангельская через Сийскую станцию до границы Вологодской губернии, которая тогда проходила после деревни Алферовской (ныне Шенкурский район).

Стр. 95 – 101: Почтовая дорога от Архангельска через Рикасиху до г.Онеги.

Стр 101 – 106: Почтовая дорога от г.Холмогор через г. Пинегу до г. Мезени.

Стр. 106 – 107: Почтовый тракт от г. Онеги до г. Колы (в приложении описание до нынешней границы Архангельской области).

Стр. 112 – 116: Дорога от г. Онеги, вдоль р. Онеги до Петербургского тракта (д.Дениславская).

Стр. 116 – 118: Почтовая дорога в г.Устюг от Устьважской станции на Московском тракте до границ Архангельской губернии.

Стр. 118 : Дорога из Архангельска в Новодвинскую крепость.

Стр. 118 - 119: Дорога от почтового Пинего-Мезенского тракта вверх по р. Мезени.

Стр. 119 – 120: Пути в г. Повенец (Олонецкой губ.) из г. Кеми и Сумского Посада.

Стр. 120 – 122: Пути из Мезени в Печорские и Ижемские селения.

Стр 122 – 123: Этапные дороги, с показанием мест помещения этапов.

Этими дорогами несколько веков пользовались наши предки. Многие их протяженные участки, по-прежнему соединяя деревни и сёла, проходят чуть в стороне от возведённой в 1986 году дороги М-8. В проектах вожделенного туристского бума они могут и должны занять отдельное, важное, почётное место. При этом в качестве удачного примера, пусть иного, более грандиозного масштаба, может служить туристский маршрут «Золотое кольцо России», который объединяет города Северо-Восточной Руси с сохранившимися памятниками истории и культуры, центрами народных ремёсел.

Русский Север обладает не менее уникальными историческими и культурными памятниками, многие из которых ещё не включены в туристический оборот. Они способны вызвать интерес, удивление и восхищение у российских и зарубежных путешественников. И потому надо в полной мере использовать конкурентные преимущества в сфере туризма, предоставленные северянам историей и природой.

О будущем надо думать сегодня. В мечтах автора все бывшие тракты нашей области вкупе с мостами и прочими инженерными сооружениями, в том числе и бесхозяйные, учтены, обрели добросовестных собственников, отремонтированы, принимают туристов и паломников, которые едут не в современных автомобилях, а в старинных каретах, экипажах, верхом, идут пешком поодиночке и колоннами в воинских мундирах прошлых веков, кто-то даже (добровольцы, не мазохисты) в арестантских колодках мимо отреставрированных и построенных вновь храмов, гостевых и жилых домов, трактиров, ямских станций, кузниц и сувенирных лавок.

Разум должен победить. И утвердится когда-нибудь «на земле мир и в человецех благоволение». Будет так…Ибо верую.

Александр Чашев

На фото автора - частица забытого Московского тракта, проходящего через деревню Зачачье. И здесь оставил следы «архангельский мужик» Михайло Ломоносов.

Предыдущая публикация из цикла «Читая страницы минувших веков»: https://rusnord.ru/hot/62932-selco-istorija-zhizni.html