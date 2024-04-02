А давайте поставим памятник Васе Чащину в Архангельске

Тема памятников в Архангельске постоянно будоражит общественность, хотя каких только нет у нас произведений монументального искусства. Даже тюленю поставили. И это очень хорошо. Чем больше – тем лучше!

К ним ходят, смотрят, водят детей, фотографируются. А какое значение они имеют для привлечения туристов. Визитная карточка города.

Памятники – это символичная память о тех, или иных событиях, людях. И вся история развитие человечества идёт вместе с ними

Они появились ещё до появления первых государств – скифские курганы, это память о своих вождях. Египетские пирамиды – память о символах власти – фараонах. В средние века ставили памятные кресты. В общем – монументальная пропаганда (как её назвал Ленин).

Но я хотел сказать, что для появления новых памятников в городе должен быть общественный консенсус, т. е. согласие. А его как раз и нет. Вот недавно снова предложили поставить в Архангельске памятник Н.С. Хрущёву, который поднял Архангельск «из грязи». А сколько лет активисты из КПРФ ратовали за памятник И.В. Сталину.

Беда в том, что эти исторические личности неоднозначны, сотканы из «чёрного и белого» (как «голова Хрущёва» на Новодевичьем кладбище, выполненная руками скульптора Эрнста Неизвестного в Москве).

«Власти» боятся обострения отношений между противниками и сторонниками этих исторических личностей, возможных «эксцессов». Наверное, это правильно. В своё время, ещё ВРИО губернатора Архангельской области Цыбульский ответил на прямое обращение сторонников установки памятника Сталину в Архангельске: «Надо узнать общественное мнение». Однако сторонники так ничего и не сделали за эти годы, чтобы провести опрос общественного мнения. А это о многом говорит.

Поэтому я предлагаю нестандартный подход – «А давайте поставим памятник Васе Чащину».

Кто это... Молодое поколение не знает, кто он был, а поколение 70 – 80 годов знает его хорошо, особенно кто жил в районе Варнавино – Первомайская.

Прежде, чем рассказать кто он, немного отойдём от темы, посмотрим историю вопроса – какие бывают оригинальные памятники.

Среди множества классических памятников, которые можно найти практически в любом городе, иногда встречаются очень оригинальные работы. Их авторы не ограничивали себя ни формальными нормами, ни изобразительными средствами. И вот что у них получилось.

Мир полон загадочных, причудливых и футуристических монументов, которые не вписываются в традиционные представления о том, как должны выглядеть памятники. Иногда идеи скульпторов бывают настолько креативными, что их воплощения становятся главными достопримечательностями и символами целых городов.

Так, путешествуя по Швейцарской ривьере, можно наткнуться на гигантскую вилку, торчащую из озера.

В Женевском озере рядом с живописным городком Веве стоит восьмиметровая столовая вилка из нержавеющей стали. За свои размеры в 2014 году она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса. Незаурядный монумент под названием La Fourchette был заказан скульптору Жан-Пьеру Зауггу к десятилетию Музея питания Alimentarium в 1996 году.

Туристы, которые окажутся в деловом районе Ла-Дефанс в пригороде Парижа, обязательно обратят внимание на работу Сезара Бальдаччини. Речь идет о 12-метровой бронзовой копии большого пальца авангардиста. Вес скульптуры — 18 тонн. А ее смысл очень прост: это международный жест, символизирующий, что все хорошо. Необычный монумент, вырастающий прямо из-под земли рядом с торговым центром CNIT, был установлен в 1994 году. Он настолько вжился в облик Ла-Дефанс, что сегодня район уже невозможно представить без гигантского пальца Бальдаччини.

Смысл этой скульптуры намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Акула из стекловолокна, угодившая головой в крышу старого дома на Нью-Хай-стрит в пригороде Оксфорда, посвящена жертвам атомной бомбардировки Нагасаки. Оригинальный памятник установили в 1986 году. В то время особняком владел радиоведущий и писатель Билл Гейне. Именно у него возникла идея создать монумент, который бы выражал отчаяние, гнев и чувство бессилия. Проект подготовил скульптор Джон Бакли, друг Гейне. А уже через три месяца, как раз на 41-ю годовщину трагедии, памятник появился на крыше. Вот только понравилась акула далеко не всем соседям журналиста — долгие годы шли споры о ее ликвидации. Тем не менее скульптура все еще на месте.

Чешский скульптор Давид Черны прославился своими специфическими провокационными работами. Одна из таких — памятник Зигмунду Фрейду, созданный в 1996 году. Фигура знаменитого психолога висит, «ухватившись» одной рукой за крышу дома на Гусовой улице. Прогуливаясь по вечерней Праге, путешественники нередко принимают его за висельника-самоубийцу. А в 2007 году на выставке в Чикаго, где был представлен «Висящий человек», творение Давида Черны не на шутку встревожило пожарных и полицейских. Сотрудники экстренных служб получили десятки звонков от неравнодушных прохожих. Кстати, некоторые чехи видят в этом памятнике политический подтекст — они убеждены, что скульптор изобразил не Зигмунда Фрейда, а Владимира Ленина.

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Неизвестный бюрократ» художника Магнуса Томассона, пожалуй, самая выразительная и провокационная скульптура в Рейкьявике. Она изображает человека в помятом деловом костюме, который несет портфель и направляется к ратуше. Только вместо головы и плеч у него массивная базальтовая плита. Одни предполагают, что это острая сатира на бюрократизм. По мнению других, так художник хотел выразить уважение к труду рядовых чиновников, от которых во многом зависит жизнь простых людей. Изначально «Неизвестный бюрократ» находился позади отеля Borg by Keahotels, но в 2012 году его решили перенести поближе к зданию мэрии. Сегодня уменьшенные копии этого неоднозначного изваяния пользуются особой популярностью у местных жителей и туристов.

В 2012 году в небольшом южноафриканском городке Ховик появилась странная конструкция из 50 стальных прутьев. На первый взгляд, она не несет в себе никакого смысла. Однако под определенным углом внимательный турист разглядит профиль лауреата Нобелевской премии мира и первого чернокожего президента ЮАР Нельсона Манделы. Автор памятника — Марко Чианфанелли. По словам скульптора, стальные колонны олицетворяют тюремную решетку, за которой политик провел долгие 27 лет заключения. Во всем мире Нельсон Мандела известен как борец за права человека, ставший примером мужества, сострадания и самопожертвования для многих соотечественников. Мемориал установили к 50-летию его ареста сторонниками режима апартеида.

В России тоже есть много причудливых монументов. Один из таких находится в Екатеринбурге, на территории библиотеки имени В. Г. Белинского. Это первый в мире памятник человеку-невидимке. Он посвящен герою одноименной новеллы Герберта Уэллса. Скульптура состоит из небольшой бронзовой плиты, гравюры и двух отпечатков босых ступней. Авторы проекта — писатель Евгений Касимов и художник Александр Шабуров. По их утверждению, у этого мемориала есть дополнительный смысл: он символизирует одиночество человека и недостаток реального общения в современном мире. Каждый создатель захотел оставить свой отпечаток на плите, из-за чего следы получились несимметричными. Зато идею смогли воплотить в рекордный срок: на создание памятника ушла неделя.

Эти милые песики знакомы каждому краснодарцу. Открытие памятника «Собачкина столица» состоялось в 2007 году. По замыслу автора проекта Валерия Пчелина две собаки — он и она — встретились на первом свидании под зданием с часами, на углу улиц Мира и Красной, и пошли гулять, взявшись за руки. Скульптурная композиция представляет собой парочку влюбленных собак, которые одеты по моде прошлого века.

Она из года в год шагает по рейтингам на самые забавные памятники в России. В 2022 году «Влюбленные собачки» в Краснодаре набрали 14,3% голосов во время народного голосования в интернете и заняли третье место в рейтинге на самый забавный памятник страны. Ну а для жителей Краснодара милый монумент не имеет конкурентов.

И нет, это вовсе не памятник новому айфону. Несмотря на то, что этот монумент еще можно назвать самым уродливым (такой статус он получил в 2008 году), памятник можно считать самым дорогим в России. Речь идет о постройке «В ознаменование 300-летия российского флота», или, по-простому — о памятнике Петру I в Москве. Его установили в 1997 году по заказу правительства города. Спроектировал один из самых высоких в стране монументов Зураб Церетели. По неофициальным данным, стоимость памятника превысила 16 млн руб. по курсу тех лет. Монумент неоднократно вызывал негативную оценку москвичей из-за не самого приятного внешнего вида.

Вернёмся к Васе Чащину, Он, как бы сегодня сказали – был городским сумасшедшим.

Но человек был хороший, добрый, интеллигентный. Говорили, у него было три высших образования. Конечно, сегодня, невозможно детально отследить вехи его жизни. Дата рождения и ухода. Да это и не нужно. Здесь нужен образ, дух, идея.

Почему он стал таким?

Василий Чащин после окончания юридического института работал следователем и весьма успешным. Но, случилась такая беда - один злодей стукнул его по голове камнем. Он попал в больницу и сознание ушло – начал видеть мир по-своему.

Я поделюсь своим впечатлениями – впервые я его увидел в странной позе в кинотеатре «Луч» (сейчас СКЦ «Луч») – около стены, стоящим по стойке «смирно», с отстранённым взглядом, поглощённым в себя, наверное, что-то глубоко обдумывал. На дворе была середина 70 х годов.

Ребята сначала обижали его, но потом привыкли – человек он был безобидный, добрый, ни к кому не приставал, разговаривал умно, но нестандартно.

Одевался – не обычно: пиджак, старый, засаленный, брюки военного образца – галифе, из обуви - кирзовые сапоги. Так как зрение было плохое – носил очки с толстыми линзами. На голове – кепка.

Постепенно, год за годом, все к нему привыкли, он стал «визитной карточкой» этой части нашего города.

Он никогда не попрошайничал, питался скромно – купит какой ни будь пирожок и сразу его съест. Очень любил кино, но так как денег у него было очень мало, билеты покупать не мог. Контролеры в кинотеатре его жалели – когда было мало зрителей, пускали смотреть фильм бесплатно. Он и не отказывался ни от какого фильма. Правда, бывало, смеялся не в попад, понравится ему какой ни будь момент в фильме – и начинает, на весь зал.

Народ воспринимал это нормально, часто поддерживал его – и стоял в зале такой хохот, хотя на экране ничего смешного не было.

В общем, отношение к Васе Чащину было хорошее, его знали все, даже не общаясь с ним. Никакого отторжения к нему не было. Это так же, как и сегодня относятся к Древарху – спросите, кто его не знает в нашем городе, да все знают.

В мире есть памятники городским сумасшедшим, но их всего два. И они не унижают своих прототипов, наоборот – возвышают над той ситуацией, в которой они оказались. Подчеркивают их необычность и добрую душу.

Один из них находится в Гаване (Куба).

Легенда гласит о том, что памятник этому столичному жителю был установлен еще при его жизни. Он был известным всей округе человеком, уважаемым и за дружелюбность, и даже, как рассказывали, приносил всем счастье. Однажды он сильно влюбился, но его избранница не ответила взаимностью на его чувства, и от сильных переживаний по этому поводу он, собственно, и лишился рассудка.

Сегодня он расположен в центре Гаваны и привлекает множество туристов, которые жмут ему руку, в надежде на удачу в любви.

Другой расположен в Братиславе, (Словакия).

Он посвящён джентльмену, но не какому-то абстрактному джентльмену, а вполне реальному персонажу, который жил здесь в прошлом столетии.

В середине двадцатого века в Братиславе проживал своеобразный мужчина, носивший прозвище Схуоне Наци, что переводится, как «Прекрасный Наци». Настоящее его имя - Игнац Ламар. А свое прозвище он получил потому, что при прогулке по улице, видя привлекательную девушку, приподнимал шляпу со словами «схуоне», что в переводе значит «прекрасно». Он был вежливым и тихим, жил небогато, умер в возрасте 70 лет.

Его фигуру и сейчас встретишь, гуляя по Старому городу. Его так и увековечили с приподнятой шляпой над головой. Легенда гласит, что если надеть его шляпу, то это принесет удачу. Поэтому туристы непременно фотографируются с этим джентльменом, даже если им и кажется, что это увековечен городской сумасшедший. И это, кстати, весьма распространенное мнение, но главное, не это, а то, что кем бы не был этот человек – то ли джентльменом, то ли городским сумасшедшим, он был весьма незаурядной личностью, если так запомнился жителям города

Идея памятника Василию Чащину в Архангельске, на первый взгляд неординарная, но вполне коммерчески оправдана. Деньги на его создание без всякого сомнения, будут собраны. Кто не даст 100 рублей на это мероприятие – никто не откажется. 10% жителей Архангельска дадут свои пожертвования, а это 3.5 миллиона рублей. Вполне хватит. Более того, СКЦ «Луч», это сегодня просветительская бюджетная организация, где есть кружки с резкой из дерева, а более того создают фигурки из глины. А если туристы валом повалят на осмотр такого необычного памятника, в России такого нет, будет большая возможность продавать фигурки Васи Чащина.

Я уверен, при наличии такого памятника, туристы, посещающие Архангельск, обязательно приедут посмотреть такой памятник.

Памятник Васе Чащину можно поставить около СКЦ «Луч». Я готов активно поучаствовать в этом проекте, прошу руководство СКЦ «Луч» отнестись к тому предложению серьёзно.

Да и руководству города стоит подумать, ДАВАЙТЕ ПОСТАВИМ ПАМЯТНИК ВАСИЛИЮ ЧАЩИНУ.

Специально для ИА «Руснорд», Михаил Скоморохов