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Лёд идёт

Лёд идёт, лёд идёт!

Вереницей длинной

Третьи сутки напролёт

Проплывают льдины.

 (С. Маршак)

 Ледоход - главная новость последних недель. Живущие на речных берегах люди с тревогой внимают телевизионным и сетевым сводкам с фронта борьбы стихии с человеком. Многие, не веря их содержанию, проводят собственные замеры уровней воды, пугают друг друга слухами и вспоминают предыдущие весенние паводки.

Сто десять лет назад, когда ледоколы ещё не ломали ледяные поля Северной Двины и взрывники не использовали динамит для разрушения заторов, река сама очищалась от ледяного панциря, сбрасывая его ошмётки в Белое море. Наши предки относились к проявлениям стихии довольно спокойно, как к неизбежности, которую надо пережить. В СМИ того времени сообщениям о ледоходе уделено незначительное внимание и поэтому составить полную картину его прохождения из опубликованных коротких заметок не представляется возможным.

В газете «Архангельск» от 3 мая 1914 года подведены лишь некоторые итоги стихийного явления «по следам событий». Дата приведена «по старому стилю», то есть по действовавшему тогда «юлианскому календарю». Разница с ныне применяемым «григорианским» составляет 13 дней. Итак, заметка от 3 мая:

НАВОДНЕНИЕ

Великий Устюг. 28/IV.  Небывалым ледоходом сорваны на протяжении двух верст каменные береговые укрепления и дамбы. Набережная размыта. В уездах пострадали от наводнения десятки деревень. Разрушены дома и службы. Погиб скот. Подъём воды достигал свыше 3-4 сажень выше ординара. Сейчас вода начинает уже убывать. Земская управа, все члены которой служат не по выборам, а по назначению, к бедствию относится индифферентно.  

Добавив к дате сообщений (28 апреля) 13 дней, получим (по нынешнему календарю) 10 мая.

К перечисленным выше бедствиям добавлены иные:

КОТЛАС. 29/IV. При сильном подъёме воды в реке Северной Двине, небывалым по силе ледоходом 28 апреля разбило и унесло около 20 судов. На протяжении нескольких саженей разрушены береговые укрепления. 

Информации о прохождении ледохода в среднем течении Северной Двины в апрельских 1914 года номерах газеты «Архангельск» не приведено.

Не было чрезвычайных ситуаций? Или к ним настолько привыкли, что не считали необходимым сообщать о них в ежегодных сводках? Не понятно.

В заметке газеты от 3 мая (15 мая по нашему календарю) говорится о «чистой воде»:

Возобновление движения почт. Из Сийского телеграфируют от 2 мая, что Двина очистилась от льда и что почта на Холмогоры была отправлена на карбасах. 

Если река в Холмогорском уезде уже очистилась ото льда, в Архангельске и Соломбале тогда лишь началось её повышение. Об этом говорится в заметках, датируемых 3 мая 1914 года (15 мая по новому стилю):

В Архангельске.

Вода, постепенно повышаясь подбирается к городским улицам. Начиная от Монастыря и до Садковской улицы вода залила всю береговую няшу и подошла к асфальтовой панели. Оперная, Буяновая, Банковская, Соборная и Успенская пристани залиты водой, залиты и дамбы от Банковского пер. до Воскресенской ул. Лавка Спадэ и ближайшие залиты водой и торговлю прекратили. 

Явно не до торговли было соломбальцам: 

В Соломбале.

Вчера утром вода в Двине поднялась на 10 футов выше ординара, а к 2 часам до 11 футов и всё продолжает прибывать. Банный и Никольский острова вчера были залиты водою сплошь. Вода забралась в нижние этажи многих домов и обыватели спасаются на чердаках и крышах. 

Одиноко стоит на суше Народный дом, окруженный с трех сторон водою. Против Соловецкого подворья вода выше мостков местами до 2 футов. Кладбище – под водой. В некоторых дворах Кривой Ямы и др. улиц глубина воды от 4 до 5 и даже до 7 футов. Вода залила Адмиралтейскую набережную до Базарной улицы; под водой и рыночная площадь. Сообщение производится на лодках. 

И далее автор заметки описал нравы соломбальцев в это время. О соломбальских «страданиях» во время наводнения говорит в книге «Гандвик - студёное море» и Борис Шергин: «Пригород Соломбала на низменных островах стоит и редкий год их не топит. Улицы ямами вывертит, печи размокнут в низких домах. В городе как услышат - из пушек палят, так и знают, что Соломбала поплыла. Соломбальцы в ус не дуют, у них гулянье, гостьба открывается, ездят по улицам в лодках с гармонями, с песнями, с самоварами. А прежде – вечерами с цветными фонарями и в масках».

Вот как надо «страдать»?

Александр Чашев

На фото Центральная (Торговая) площадь Соломбалы (ныне площадь Терехина). Вдалеке виден Спасо-Преображенский собор. В 1911 году на месте стоящего справа жилого дома Фантин Макаров (двоюродный брат купца Якова Макарова) построит большой каменный двухэтажный магазин, стоящий и поныне. Фото из фотоальбома «Архангельск: век минувший» (Арх., 2009 г.)

28 апрель 18:00 | : Горячая тема / Будни

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