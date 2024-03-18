Какие комбинации в покере нужно знать перед началом игры?

Существует множество разновидностей покера, но в большинстве из них победа определяется по набору карт, которые соберет игрок. Определенные сочетания помогают определить победителя в раздаче. Поэтому их знание является обязательным для любого игрока, который стремится к успешной игре.

Чем меньше шанс собрать определенный набор, тем он ценнее. Тот, кто соберет самый редкий - Роял флэш - безусловно станет победителем раздачи. Для победы важно знать комбинации в покере по старшинству. Чем проще собрать вариацию и чаще она встречается, тем ниже ценность.

От самой редкой к самой частой:

Роял-флеш (Royal flush) - от 10 до Туза одномастных

Стрит-флеш (Straight flush) - 5 одномастных подряд

Каре (Four of a kind) - четверка равных

Полный комплект из сета и пары - Фулл хаус (Full house)

Флеш (Flush) - 5 единой масти

Стрит (Straight) - 5 штук по возрастанию

Сет (Three of a kind)

Две пары (Two pair)

Пара (Pair)

Важно отличать понятия "рук" и "комбинаций". Путаница будет стоить вам победы.

“Рука” и “комбинация”: в чем различие?

Рука - личные карты, которые вы держите и не показываете до окончания раздачи. Их количество зависит от разновидности игры.

Комбинации в покере - это пятерка, составляющая определенные сочетания. Участвуют как персональные, так и общие карты. У вас две двойки, а в общем доступе три короля (сет) - вместе фулл хаус. Все покерные комбинации на https://poker.ru/pokernye-kombinatsii/ можно найти. Обзор классических дисциплин и их расклады.

В некоторых видах участник может получить 4 карточки. Он обязан воспользоваться двумя при подведении итога. Но старшинство для принятия решений остается прежним.

Есть дополнительные правила для случаев, когда результаты равные. Допустим, у обоих - по сету вальтов. Тогда на помощь придет дополнительная старшая карта. При равнозначных вариациях призовой фонд делится между участниками. Пасовавшие на любом их этапов торгов не участвуют в подведении итогов.

Какие подойдут новичкам

Новичкам рекомендуется сосредоточиться на более простых сочетания: пара или две, сет… Распознать стрит или флэш по мере открытия общих не всегда просто.

В помощь есть различные таблицы с уже рассчитанными шансами на дорогие вариации в зависимости от розданных карточек. А также дополнительный софт, которые рассчитывает данные за вас и отображает оперативно. Такие программы не всегда разрешены в румах.

Постепенно новички учатся распознавать и видеть возможные варианты и шансы. Тогда можно приступать к блефу и попыткам выбить соперника из игры на этапе торга, до раскрытия. Ведь это вторая возможность одержать победу - если остальные сдались и отказались от участия. Но стоит быть аккуратнее, иначе рискуете оказаться без денег.

По материалам сайта https://www.trv-science.ru/2024/03/vse-kombinaczii-kart-v-pokere-kakie-pravila-sostavleniya-pomogut-novichkam/