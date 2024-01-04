И хлынул добрый свет

О спектакле Архангельского литературно-музыкального театра «Словица» «Отцово наследство». 26 апреля 2024 г., малый зал АГКЦ.

Перед началом спектакля звучит старинная народная песня. Вступительное слово произносит режиссер Ольга Половцева – о радости открытия автора, о проникновенности его творчества, о желании донести его светлое слово до зрителей: «Не читаем, а поём!»

Освещая себе путь фонариком, появляется герой представления Дмитрий (Влад Алексеев). Он оказывается на чердаке старого деревенского дома, доставшегося ему в наследство. Вдруг обнаруживается древний бобинный магнитофон, а вместе с ним катушки с магнитными лентами, на одной из катушек надпись: «Бабушка Марья. 1958 год» Герой восклицает: «Это же бабушка моей мамы! Моя прабабушка!» Заправил ленту, нажал «пуск», и зазвучало слово – «истовенно» русское слово: «белеюшко», «любеюшко», «светлеюшко», «золотеюшко», «голубанушко». Как ласково! Как светло!

Такова завязка спектакля «Отцово наследство», такова и завязка одноименной повести в новеллах Александра Чашева, легшая в основу представления литературного театра «Словица». Есть в открывающей повесть новелле «Любеюшко» такие слова: «Язык – наше заотнё – «отцово наследство». Передать его надо в сохранности следующим поколениям, он связывает нас с прошлым, в нем следует искать ответы на вопросы настоящего и будущего».

И вот оживают воспоминания героя о детстве, воскрешающие самого дорогого для него человека – бабушку Степаниду (Лидия Петухова), которая, конечно же, появляется на сцене и ведет с внуком Митькой, по-домашнему Нежданко, неспешный, искренний, добрый да ласковый разговор о Жизни и Смерти, о Боге и о Душе. Выплывает хор женщин в простых неприталенных платьях в цветочек, осеняют участницы хора героя рукой, будто гладят его, в руках у них сменяют друг друга то белые платочки, то черные – ведь разными сторонами может поворачиваться человеческая судьба: «Всё у тебя будет. И тихо. И лихо». Женщины передвигаются по сцене в гармоничном хороводе, бросают реплики, из разноголосья которых складывается повествование. И льется волна нежности, осязаемым физически представляется Свет Любви!

Появятся и родители Митьки – отец Иванушко (Владимир Каничев), мама Марьюшка (Галина Звягина), узнаем мы историю их любви, да и прояснится то, почему Митю дома зовут Нежданко, побываем мы и на первой Митиной охоте, на которую он отправится с отцом и которая станет для героя величайшим потрясением, потому что душа у него чистая. Найдется место в спектакле и мудрым размышлениям о жестокой сущности войны: «Напасть кака-то, помутнение на людей находит, когда убивают друг друга. Не для того жизнь свыше дадена».

А еще увидим мы воочию старичка лесного (Геннадий Скреботун), привидевшегося маленькой Стёпушке, будущей бабушке Митьки, во сне ли, наяву ли. Как знать, может то и был сам Боженька – «шолнышко-высоколнышко», к которому обращала свои мольбы несчастная сиротинка Степушка. Предсказал он ей счастливую судьбу, подарил ей голубка щепного, которого передала Степанида своему внуку Мите: «Возьми его себе, внучек, пусть тебя охранят, мне-то уж он не нать». Прижимает герой к груди заветного голубка в финале спектакля, пристально смотрит вперед. Подступает комок к горлу, проступают светлые очистительные слезы… «И хлынул добрый свет».

Слово «свет» – ключевое в этой повести: «В душе свет тот», «Самый ярый свет этот и есть», «Светлые к свету тянутся», «Нет, слова не могут описать наполнивший душу СВЕТ». Ключевым образом свет становится в добром и светлом спектакле, в котором нашли адекватное сценическое воплощение новеллы, составляющие добрую и светлую повесть Александра Чашева, вот их названия: «Любеюшко», «Боженьку попросим», «Жданные», «Сивка с горки», «Арья бахова», «Отмолить», «Живи», Свет».

В качестве музыкального оформления в спектакле используются подлинные народные мелодии, советские песни, давно воспринимающиеся как народные, – «Ой, ты, рожь» А. Долуханяна одна из них. И, конечно, та самая Ария Баха, ставшая эмоциональным сюжетообразующим центром в пронзительной новелле «Арья бахова».

На премьере присутствовал автор повести Александр Иванович Чашев, по окончании спектакля он, встреченный бурными благодарными аплодисментами, ответил на вопросы зрителей, поделился своими впечатлениями об увиденном, выразил сердечную благодарность артистам и режиссеру.

Андрей Петров, доктор филологических наук, профессор САФУ