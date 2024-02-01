Мальчиши рвутся в политику

Госдума собирается рассмотреть вопрос о снижении допустимого возраста вступления в политические партии – с 18 лет до 16-ти. За сим логично последует такое же снижение избирательного возраста – если можешь избираться, почему бы и не выбирать?! И это не шутка…

Опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство граждан относятся к такой инициативе даже не с иронией, а с сарказмом – «с горшка слез и сразу на избирательный участок», «вместо уроков на партконференцию», «совсем там на Охотном делать нечего» и тп.

Однако взрослые дяди-тёти из большой политики считают, что 16 лет – самое время. И приводят аргументы, в том числе, личного свойства.

На ток-шоу «Позиция» (ГТРК «Поморье») идею кардинального омоложения партийных рядов поддержали депутаты от ЛДПР и «Единой России» (первая носится с этой идеей какой год, по-моему, им Жириновский завещал). Хотя логичней было увидеть в этой компании представителей КПРФ, на глазах превращающуюся в «партию обиженных пенсионеров». Но нет, бывший региональный лидер красных Александр Новиков дозвонился в прямой эфир и от души постебался. Имеет понятие.

Самое забавное было наблюдать за аргументацией участников.

Глава фракции ЛДПР в АОСД Георгий Губанов сравнил право вступать в полноценную политическую жизнь с 16-ти с правом жениться, правом управлять мотоциклом и правом… сесть в тюрьму. Странно, что оппоненты оставили эти доводы без комментариев. А я попробую…

По законам РФ, вступать в брак с 16-ти лет можно при наличии особых обстоятельств (самое неубиенное – ранняя беременность), плюс с разрешения органов местного самоуправления и согласия родителей обеих сторон. Если же в такой паре один достиг совершеннолетнего возраста, то имеет все шансы вместо загса отправиться в зону.

Получить права на вождение мотоцикла в 16 лет нельзя. В этом возрасте можно управлять мопедом или скутером (велосипедом с мотором), на более серьёзном агрегате ты представляешь опасность для общества.

В 16 лет можно сесть. Но сидеть ты будешь в специальной колонии для несовершеннолетних. Чтобы не нахвататься от старших зеков ещё больших пакостей.

Интерпретировать все три пункта в политические реалии предлагаю каждому читателю в отдельности.

Далее «капитан Губанов» (его так именуют в ТГ) привёл собственный пример – «рано начал и вот чего достиг». Однако не упомянул, что за партийными хлопотами забыл получить высшее образование. А зачем, если и так в жизни всё в порядке?

Со своей стороны, просто депутат (пока, первый созыв) Елена Доценко рассказала, как спросила старшего, 16-летнего сына: «дорогой, хочешь в партию?». И получила ответ – «конечно, если всё будет по-взрослому» (в какую партию, понятно по умолчанию).

И какой ответ вы хотели услышать от парня, чей мамин пример всегда перед глазами?! Уходила из политики в прежнюю профессию, но всегда возвращалась… видимо там лучше кормят. Вряд ли кто-то возразит, что дети часто повторяют родительский путь, особенно если он успешный – взять ту же семью Патрушевых. Только одно – династия кинематографистов или корабелов, другое - династия политиков. К последней сразу возникают ненужные вопросы…

«Молодёжные крылья» партий упоминались, но как-то осторожно, их популярность осталась в нулевых. Всплыл пример молодогвардейца Тютюкова, который дорос до вице-губернатора соседней области. Но кое-кто ещё помнит соловецкий «банный» скандал с фигурантом с такой же фамилией, тогда стоящим во главе исполнительной власти исторического архипелага. Один из его участников присел, второй вывернулся, но вскоре потерял пост. Тогда уж надо было вспомнить пример Кольцова, который тоже отметился в рядах молодогвардейцев, а сейчас ожидает суда по серьёзному обвинению.

Иногда разговор скатывался в советское время – «а вот тогда рано начинали». И чем закончили?

В октябрята принимали всех скопом, вне зависимости от успеваемости и желания. Мимо пионерии можно было пролететь из-за двоек и плохого поведения, но это единичные случаи (в нашем классе был только один, который впоследствии сделал впечатляющую карьеру в журналистике). С комсомолом было сложнее, с него начинался доступ к благам, хотя бы поступление в гуманитарные вузы. А дальше партия, на тот момент единственная…

Насчёт членства в КПСС прекрасно рассказала гостья в студии, ветеран комсомола из Вельского района. Когда её возраст нахождения в молодёжном крыле исчезнувшей партии достиг критической отметки, она, секретарь районной организации, отказалась вступать во взрослые ряды, посчитав себя не готовой. Но к сорока петух клюнул – хотела встать на должность директора кинотеатра, а там требовалась партийность. И тут отказали в приёме – «если бы вы, женщина, были пролетарием или крестьянкой, а от интеллигентной прослойки у нас и так не продохнуть».

Помните шутку того времени – «у нас в КПСС принимают выборочно, иначе всех не прокормить»? Приспособленчество и никакой политики… оттого та партия и рухнула вместе с социальным строем.

После этого душещипательного рассказа особенно смешно прозвучало – «сказала сыну – выбирая партию, ты выбираешь будущее»? Да ну?! А как же переходы туда-сюда по явным конъюнктурным соображениям (примеры даже приводить не хочется)? Да и сама Елена Юрьевна одно время была замечена в близком окружении региональной лидерши архангельских эсеров. Наши быстро растущие дети хорошо чувствуют лукавство своих родителей. И если берут его на вооружение…

Впрочем, кто кого хочет воспитать. Специально интересовался – среди друзей старшего сына нет НИ ОДНОГО, кто видит своё будущее в политике, все заняты более интересными прикладными делами.

Но каждый выбирает по себе…

Леонид Черток