Что нужно знать о детской стоматологии?

Это направление кардинально отличается от взрослого из-за специфики психологии и анатомии маленького пациента:

дети достаточно ранимые, особенно если сравнивать со взрослыми. Объяснить проблему сложными терминами здесь не получится, поэтому доктора используют примитивные понятия;

воспаления у детишек прогрессируют, поэтом стоматологов ребятам следует посещать часто;

ткани молочных резцов более чувствительны к нагрузкам механического типа;

врачу важно ориентироваться на срок прорезывания резцов, их смену, рост и формирование корней;

для анестезии Стоматология Сокол предлагает специальные составы. Чтобы не напугать ребенка, укол должен быть незаметным.

Практика показывает, что сложнее всего стоматологам лечить детишек до трех лет. Дело в том, что в этом возрасте малыши не сидят спокойно дольше 10-15 минут. Это их физическая специфика.

О наиболее актуальных услугах детской стоматологии

Все они направлены на поддержание здоровья детских зубов и их правильное развитие. Одним из актуальных направлений в этой области является профилактика кариеса, представленная различными методами и технологиями. Среди прочих моментов нужно выделить следующие:

гигиенические процедуры, в том числе снятие зубного налета и полировка зубов. Названные мероприятия способствуют не только поддержанию чистоты ротовой полости, но и предупреждают развитие заболеваний десен и кариеса;

реставрация детских зубов. С развитием новых технологий в стоматологии, появились методы, позволяющие восстановить поврежденные зубы с максимальным сохранением их структуры. Реставрация проводится с использованием современных композитных материалов, которые обладают высокой прочностью и эстетическими свойствами;

ортодонтические процедуры направлены на коррекцию прикуса и выравнивание зубов у детей. Ортодонтия предполагает установку брекет-систем, съемных аппаратов и других современных технологий, что позволяет добиться оптимальных результатов в процессе лечения.

Кроме основных, в детской стоматологии актуальными стали услуги по лечению детей с особыми потребностями. Специалисты в указанной сфере имеют необходимые знания и навыки для работы с пациентами, имеющими физические или психические особенности. Как правило, они предлагают индивидуальный подход к лечению.