Тюлень и Мезень

В марте этого года губернатор Архангельской области Александр Цыбульский вернулся к вопросу о возрождении тюленьего промысла на беломорском побережье. Его аргументы:

- Промысел гренландского тюленя и кольчатой нерпы на протяжении нескольких веков являлся традиционным для жителей беломорского побережья и основой экономики целых районов. Но, начиная с 2004 года, в течение трех лет рыболовецкие колхозы полностью отказались от проведения зверобойной кампании. Причины вполне объективные: рост цен на топливо и ГСМ и введение сбора на добычу морского зверя повлекли за собой серьёзный рост себестоимости продукции и падение уровня добычи. За период с 2000 по 2007 год добыча гренландского тюленя снизилась почти в 300 раз (с 15 600 до 55 штук взрослых особей). Снижение ставки сбора за пользование объектами водных биоресурсов рентабельность промысла морского зверя не повысили.

Напомним, полному запрету тюленьего промысла в Поморье предшествовал приезд в Архангельск целой группы эстрадных звезд (половина сегодня числится в иноагентах). Не с концертами, с протестами против «бойни на льду». Не спели, не сплясали, но знатно попиарились на горячей теме под оглушительные аплодисменты диванных зоозащитников.

Тем временем Архангельская область впадала в стагнацию…

Но вернёмся в день сегодняшний. Заявление Цыбульского моментально вызвало гнев тех самых зверозащитников. В привычной для них манере – «опять по кровушки соскучились?!», «вы что, их есть собираетесь?!» и т.п. Самые радикальные вообще предлагают повальный переход людей Русского Севера в веганство.

А вот с претензией на аналитику: «Разговоры о возобновлении промысла появлялись и раньше, но эти инициативы всегда были маргинальными, шла речь о необходимости возрождения традиционного поморского промысла и предотвращения упадка беломорских деревень. Но никто из «поморов» не был заинтересован в ловле тюленей, за исключением использования их туш в качестве приманки для охоты на медведей. Для этого, впрочем, годятся и выброшенные на берег уже мертвые особи».

Прям-таки никто?! С дивана областного центра оно, конечно, виднее (писала архангелогородка). Но жители Мезенского округа, многие из которых кормятся с моря, другого мнения. Вот их аргументы.

Добыча тюленей всегда была традиционна для жителей Поморья, её можно отнести к элементу самоидентификации. Раньше тюленье мясо употреблялось в пищу, из шкур шили одежду, жиром отапливали жилища (в дальнейшем он был востребован фармацевтической промышленностью). Так было и в царское время, и при советской власти. Только в 90-х промысел был приостановлен по причине проблем со сбытом (общий бардак в экономике).

В нулевых всё стало восстанавливаться, но тут включились зверозащитники, не слишком хорошо (мягко говоря) разбирающиеся в нюансах. А они таковы…

При сегодняшней ситуации в акватории Белого моря популяция тюленя не регулируется от слова никак. Для справки: взрослый тюлень съедает в сутки 50 кг рыбы, в том числе ценных пород, в результате чего снижается объем вылавливаемой рыбы в нерестовых реках. Мезенская семга даже на архангельских прилавках давно стала дефицитом… передайте за это «привет» прожорливому тюленю.

При этом в других Арктических регионах страны, где нет подобной истерики, а люди не потеряли связь с природой, добыча успешно ведётся. На Чукотке, например, плавят жир, разливают в тару и направляют на экспорт в Китай. Уж кто-кто, а жители Поднебесной чуют выгоду за тысячи морских миль.

Мезенский же округ находится на самой окраине региона, внедрять новые производства проблематично из-за логистической составляющей. Поэтому разумно сохранять там то, что есть, и опробовано даже не десятилетиями – веками.

В свете вышесказанного, глава Мезенского округа Валерий Авдеев с сотоварищами выразил идею создания в селе Койда предприятия по промыслу и глубокой переработке гренландского тюленя. Вот его примерные видения от реализации данной идеи:

- Промысловое хозяйство в исторических местах обитания тюленя, в котором будет занято 30 чел;

Хладокомбинат для сохранения продукции. Наиболее ценным продуктом является жир тюленя. Предполагаемая занятость - 20 чел. Глицериновая печь по перетопке жира с численностью работников 15 чел; Модульный завод по переработке мясо-костной субпродукции (15 чел).

Следующим этапом развития проекта Авдееву хотелось бы видеть глубокую переработку. Это:

Модульный завод по переработке шкур животных и утилизации отходов с количеством работников 15 чел. модуль по производству корма для домашних животных (10 чел).

Ожидаемые эффекты от реализации проекта:

Новое производство, более 100 новых рабочих мест. Повышение качества жизни жителей с. Койда: круглогодичная транспортная доступность, устойчивость сотовой связи, интернета. Развитие смежных сфер бизнеса (косторезное производство из тюленя, туризм, гостиничный бизнес). Прирост количества ценных пород рыб за счет сокращения поголовья тюленя. Пополнение бюджета за счет НДФЛ (более 8 млн. руб. в год).

Но, может быть, это всё «хотелки» окружного главы, выполняющего указание сверху, если «никто из поморов не заинтересован»? Редакция по своим каналам узнала настроения жителей села Койда. Так вот…

Люди моря однозначно «за» возрождение промысла тюленя. Тут и экономическая выгода, и возвращение к корням. Правда, путь не будет лёгким.

Прежде всего, там уже мало лиц трудоспособного возраста, способных выполнять этот труд, требующий определённой подготовки и достаточных физических сил. Многие уехали… и именно в поисках хорошо оплачиваемой работы. Плюс утраченная база для лова и переработки. Для примера: в лучшие времена на промысел выходили по 6 бригад и к каждой был прикреплён вертолёт (это к вопросу об экономической целесообразности).

Мы задали вопрос о «кровавости» тюленьего промысла, чем так любят апеллировать его противники. Оказывается, технология такая – бригады отлавливают бельков в сетку, отвозят на базу, помещают в вольеры и выжидают, когда они превратятся в серку (бельков легче добывать, они лежат на льду и не скроются в полынье). И уже серку усыпляют уколом.

А страшилки про кровавый лёд из промысловой истории села Золотица, где тоже шла добыча. В Койде такой традиции нет, люди за свои слова отвечают.

Хочется задать вопрос зоозащитникам – может быть хватит путать собачек, кошечек и волнистых попугайчиков с диким зверем, а цивилизованных охотников с догхантерами (последним автор сам бы головы открутил)? Или вы думаете, что телята умирают собственной смертью перед тем, как попасть в руки шеф-повара?

Впрочем, нельзя исключить, что за активными сторонниками запрета тюленьего промысла стоят определённые силы, в том числе и финансовые. В той же Норвегии (члене НАТО) тюлений промысел не запрещён и процветает, а популяция ценных пород рыб только растёт и заполоняет мировые рынки сбыта. Почему бы с этих щедрот не профинансировать акции протеста в странах-конкурентах, в число которых входит и Россия?

Экономические войны никто не отменял…

Леонид Черток

(на фото: жители д. Сёмжа Мезенского округа на промысле морского зверя. 20-е гг. 20 века)