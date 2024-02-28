Как Никита Хрущев поднимал Архангельск из грязи

17 апреля отмечается день рождения неоднозначного лидера СССР Никиты Сергеевича Хрущёва. Не буду обсуждать его как руководителя государства и его вклад в нашу историю, остановлюсь на вопросе о памяти Хрущёва именно в Архангельске.

Хочу сразу сказать, что он для нашего города сделал так много, как ни один другой царь, Генсек или Президент до и даже после него! Но в Архангельске об этом информации крайне мало - и большинство жителей даже ничего не слышали об этом…

Всё началось в 1962 году, когда Хрущёв прибыл в Архангельск. В конце июля ему была организована поездка по Северам: Мурманск, Северодвинск, Архангельск… После Мурманска, где он сел на ракетный крейсер «Грозный», он посещает Гремиху. Там он осматривает новейшую подлодку «Ленинский Комсомол» (вместе с гостем - лидером Кубы Фиделем Кастро). Затем на крейсере они идут в Нёноксу, где лидер страны наблюдает за учебным пуском ракет. После корабль пришвартовывается на Северодвинских стапелях, где гостю проводят экскурсию по Севмашу и городу - тогда ещё в основном деревянному.

Из Северодвинска Хрущёв приезжает в Архангельск, и 23 июля 1962 г. с Левого берега его вместе с сопровождающими привозит на Красную пристань Архангельска новый теплоход МО-257 «Москва».

От Красной пристани кавалькада машин проезжает по набережной до улицы Логинова, затем они выезжают на проспект Ломоносова, по которому едут на ЛДК имени Ленина, где был организован митинг с участием первого лица государства.

Важно, что руководство Архангельской области намеренно организовало его проезд именно по проспектам Ломоносова и Ленинградскому, на которых, в отличие от центральной «Павлиновки» (ныне Троицкого), было много старых барачных домов. Этим они хотели добиться дополнительного выделения средств на улучшение жилищных условий жителей нашего областного центра.

Ситуация прямо противоположная сегодняшнему дню, когда во время визитов первых лиц их маршруты прокладывают там, где всё относительно благополучно…

Дальше был знаменитый митинг, на котором Генсек Хрущёв сравнил лесопильщиков с золотодобытчиками. Так ведь всё и было - за Архангельскую доску государство получало громаднейшие средства, а сами лесопильщики жили в тяжёлых условиях…

После митинга Хрущёва увезли опять же на теплоход, с которого показывали город с его фасадной стороны. Там же накормили обедом из ухи со стерлядкой на курином бульоне ( «по - архиерейски»), приготовленной в «Интуристе». Уха как говорят ему не понравилась - «слишком жирная». Не привык… Ну а после высокого гостя отвезли на поезд в Исакогорку.

Из любопытного - именно тогда только-только государство ввело «северные льготы», но во время приезда Хрущёва погода была очень жаркой, и он в шутку сказал, что эти льготы, наверное, и не нужны. Ну и ещё один момент, что, выйдя на станции Няндома, где поезд стоял всего 3 минуты, Генсек обнаружил там гигантское количество кактусов, чему был немало удивлён. Оказывается, что это местные власти так решили украсить вокзал, посчитав что всё равно никто из окна поезда ничего не заметит, и собрали эти растения со всех жителей.

Но всё это прелюдия. Суть моей статьи в следующем. Именно благодаря этой поездке на уровне ЦК КПСС, Правительства СССР и других руководящих органов страны были приняты Решения, которые полностью изменили наш старый Архангельск. Основные документы так и назывались - «О развитии городов Архангельска и Мурманска».

Согласно этих документов, были созданы специализированные строительные организации, им были выделены лимиты на грандиознейшую стройку! Архангельск на несколько десятилетий превращается в стройплощадку!

Уже в 1964 году сдаётся в эксплуатацию железнодорожный мост, появляется новый жд вокзал там, где до этого было обширное болото Мхи. Через все улицы города прокладывают трубы, которые качают с реки воду с песком для отсыпки нового Привокзального района, где после начинают возводить многоэтажки. Массово сносятся старые развалюхи целыми кварталами и там вырастают пятиэтажные «хрущёвки». Рядом с жильём тут же сдаются детсады, школы, магазины и другая инфраструктура. Вместо деревянных тротуаров появляются асфальтовые дороги.

Т.е. тот город, который мы знаем сегодня - появляется благодаря этому приезду и личной заинтересованности Н.С. Хрущёва помочь людям, кующим «зелёное золото» для страны!

Напомню - в 1962 году дальше Обводного канала жилых кварталов не было. Город жался к реке. Водопровод, канализация, освещение и прочие коммунальные удобства были по прежнему не доступны большинству. Дома топились печами - кругом сараи с дровами, мусор и удобства - во дворах. Вместо ливнёвки - канавы. И вот всё это вмиг уходит в прошлое! И всё это появляется благодаря личному участию Хрущёва в жизни нашего Архангельска!

Но уже в 1964 году Хрущёв становится «персональным пенсионером» и все лавры «за заботу о жителях» получают уже другие. Но нам нужно помнить, что если бы в тот жаркий июльский день 1962 года нас бы не посетил Никита Сергеевич, то Архангельск скорее всего ещё долго бы оставался таким же ветхим деревянным городом, жавшимся к реке, в котором свет, водопровод, канализация, дороги, личные санузлы и прочие обычные для нас сегодня бытовые удобства по-прежнему были недоступны большинству… А у нас сегодня старые деревяшки ежегодно сходили бы со свай не по одному десятку в месяц…

На мой взгляд всё это заслуживает того, чтобы эта работа Хрущёва должна стать известной для Архангелогородцев! А благодарный ему город должен поставить ему памятник! На мой взгляд лучшее для этого место - в районе пересечения Троицкого и Гагарина - там сегодня сохранился в своём первозданном виде громадный квартал «хрущёвок», поставленных на месте старой ветхой Кузнечихи, пугавшей своими развалюхами приезжих. Да - кавалькада машин с Генсеком до туда не доехала, но именно там началось преобразование Архангельска в современный каменный и благоустроенный вид. И если бы у него получилось, то в первую очередь в следующий визит ему бы показывали именно этот микрорайон!

Пускай его увидит хотя бы его памятник…

Михаил Силантьев

P.S. Впрочем, есть и другой взгляд на те же самые события. О нем читайте здесь.