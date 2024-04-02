Финский суицид: контуры национального предательства

В финском городе Иматра в «Парке Короны» рядом с водопадом Иматранкоски стоит необычная скульптурная композиция: обнаженная каменная дева с разбитой головой лежит над водной гладью небольшого фонтана. Это единственный в мире памятник самоубийцам – Дева Иматра. Его установили в память обо всех, кто свёл счёты с жизнью, бросившись в бурные воды Вуоксы.

Пик самоубийств пришёлся на девятнадцатый век, когда Иматра была популярным курортом. Сюда съезжались гости со всего мира, некоторые из которых не планировали возвращаться назад. Самоубийств было так много, что на вокзалах перестали продавать билеты до Иматры в один конец. Сегодня в водах Вуоксы рискует захлебнуться вся Финляндия, утопив заодно половину Европейского континента.

Немногим более года назад, 4 апреля 2023 г. Финляндия присоединилась к блоку НАТО, став его тридцать первым членом. Власть в этой стране, наплевав на мнение народа, втянула его в секту атлантической солидарности. Выстраданные и омытые кровью предшествующих поколений независимость и нейтралитет уступили статусу очередной разменной монеты в руках сумасшедших глобалистов. Давление США оказалось сильнее разума и национальных интересов.

Россия больше Финляндия, чем сама Финляндия

В России об этом мало говорят. Более того, идея так называемой «Великой Финляндии» является токсичной, а ее вдохновители справедливо считаются сепаратистами и коллаборационистами. Однако, все дело в векторе. В том, кто эту идею возглавит.

Россия – великая финно-угорская держава. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на карту. Наша страна - Родиной 15-ти финоязычных народов, общей численностью свыше 2,5 млн человек, территория проживания которых в шесть раз превосходит площадь самой Финляндии. От Балтики до Енисея сложилась крепкая славяно-финская общность. Семь народов (мордва, удмурты, мари, коми, карелы, ханты и манси) имеют разные формы политической самостоятельности. С одной оговоркой – в рамках общей государственности. Остальные – культурную и языковую автономию. Федеративный договор гарантирует безопасность и будущее.

Вступление в НАТО ставит под вопрос участие Суоми в Всемирном конгрессе финно-угорских народов. Центр этого движения давно пора куда-нибудь перенести. Например, из Хельсинки в Ижевск – столицу Удмуртии, Родину автомата Калашникова. Финляндия продолжает дискриминацию саамов, препятствуя самоопределению этого древнего европейского народа. Земли саамов занимают чуть менее половины территории всей Финляндии. Финская Лапландия - основная минерально-сырьевая база Суоми. Россия может помочь саамскому парламенту Финляндии остановить политику ассимиляции, защитить право на лес, полезные ископаемые, охоту и рыболовство.

На чаше весов. Аландский залог нейтрального статуса.

Россия, как государство – правопреемник СССР, имеет право разместить свои вооруженные силы на Аландском архипелаге, расположенном в проливе между Суоми и Швецией. Поводом для этого может быть война с третьими странами или военная угроза с их стороны как Финляндии, так и России. Эти факторы были включены в советско-финляндский договор о дружбе и взаимной помощи 1948 года сроком на 10 лет, который неоднократно продлевался вплоть до распада СССР. При этом текст соглашений в основном исходил от финской стороны, обеспечивая Финляндии нейтралитет и безопасность. Договор этот формально действует и сейчас.

Даже в текущей обстановке, Финляндия не обязательно – угроза. Для этого на ее территории не должно быть военных баз, разведцентров НАТО и американского ядерного оружия. В противном случае каждому финскому гражданину придется смирится с приставленным у виска пистолетом. С возведенным курком, без предохранителя. Винить в этом собственное правительство.

На двух стульях … – седалища не хватит

Вопреки известной поговорке Финляндии это долгое время удавалось делать. Так бы продолжалось и дальше. Если бы за все не надо было платить. В конце марта 2024 года председатель Конфедерации финской промышленности Хари Броман предложила создать особую экономическую зону в приграничной с Россией Восточной Финляндии, назвав ситуацию в этой части страны «чрезвычайной и исключительной» как в экономике, так и безопасности. Рекомендации Конфедерации адресованы правительству и руководству Южной Карелии, Южного Саво, Кайнуу, Кюменлааксо, Северной Карелия и Северного Саво. Шести из двадцати регионов страны!

Причина обстановки на поверхности – благополучие собственных граждан отодвинуто на третий план, в фокусе – западные и американские интересы. Как результат вместо недорогой и качественной российской нефти, страна перешла на поставки из Норвегии. Цены за нее выше, да и на всех надолго не хватит. Попробовала не платить за российский газ после вступления в НАТО. В итоге - рост цен на энергоносители и энергетические проблемы по всей стране. Финские компании получали российскую электроэнергию и продавали ее на бирже. Россия перекрыла этот источник доходов, что дополнительно ударило по экономике. Финляндия покупала дешевую древесину из России, перерабатывала и продавала готовые продукты с высокой добавочной стоимостью. Россия увеличила пошлины на экспорт леса, что повысило стоимость древесины и ухудшило ситуацию на финском рынке…

Зона отчуждения

Досталось и Сайменскому каналу – символу дружбы между финнами и русскими в Царской России, Финляндией и СССР в после военный период. Финляндия арендует 19,6 км российской части канала. Без его нормального функционирования огромный бассейн Сайменской озёрной системы, богатый лесами, будет полностью изолирован от Финского залива. Хозяйственное значение Сайменской системы озер колоссально. Водный транспорт – самый дешевый. Это самая настоящая кровеносная система государства, без которой огромный регион становится «зоной отчуждения» ...

С точки зрения России договор аренды является всего лишь жестом добрососедства. Финляндия проводит по каналу около 4,5 млн тонн в груза в год, что с учетом всех условий едва дотягивает до 2 миллионов евро в год арендных платежей. Это даже не окупает расходов на содержание канала. Ведь канал, это не просто траншея с водой. Это инфраструктура: шлюзы, электрические сети, дороги, персонал.

Зато для финнов данный канал остается весьма выгодным. Недаром они обеспокоились перезаключением нового договора аж за 8 лет до истечения первого (первый истекал в 2013-м, а финны начали первые переговоры еще в 2005-м). Расторжение договора, при нынешнем курсе Финляндии - вопрос времени. Ну, что ж. Выбор за ними. Отговаривать от прыжка в пропасть Россия не будет.

Сергей Денисов

На фото: памятник самоубийцам «Дева Иматра» в Финляндии