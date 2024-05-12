Митрополит Корнилий освятил памятник Антонию Сийскому

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий в Светлую среду, 8 мая, совершил Божественную литургию в храме преподобного Антония Сийского в селе Кехта, на родине подвижника.

Архипастырю сослужило духовенство Архангельска и Холмогорского благочиния. Песнопения исполнило трио певчих архиерейского хора (регент Елена Лисицына).

За богослужением молились председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева и руководитель центра «Патриот» Наталья Большакова.

Митрополит Корнилий освятил памятник основателю Сийского монастыря преподобному Антонию. Скульптурная композиция размещена рядом с алтарем храма. Автор изваяния — заслуженный художник России Надежда Шек. Памятник решен в виде гранитного необработанного камня, к которому прикреплен рельеф с изображением святого. Камень доставлен из Карелии, а рельеф вырезали на электронном станке в Санкт-Петербурге. Образ преподобного Антония выдержан кротким, близким простому сердцу, уроженцем северной земли. Высота композиции около двух метров.

После богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Христос Воскресе!

Сердечно поздравляю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, с праздником Светлого Христова Воскресения, с Пасхой Христовой!

Сегодня среда Светлой седмицы, и мы с вами за Божественной литургией продолжали прославлять Воскресшего из гроба Христа Жизнодавца. Сегодня святой апостол и евангелист Иоанн Богослов повествует нам о том, как Господь наш Иисус Христос призвал первых Своих учеников и апостолов. Куда же пошел Божественный Спаситель, чтобы избрать Себе учеников, и кого же Он избрал? Избрал Он простых рыбаков. Разве не было в Иерусалимском храме или во дворце царя Ирода ученых людей и известных личностей? Однако Господь пошел не туда, но избрал простых рыбаков. Спаситель хотел избрать Себе учеников, которые имели чистое сердце, твердую и крепкую веру в Бога и ожидали пришествия в мир Христа Спасителя. По единому слову Господа они оставили всё и пошли за Спасителем мира. Сегодня повествуется о том, как апостол Андрей Первозванный откликнулся на призыв Господа и призвал своего брата, будущего апостола Петра. Затем мы видим, как Господь призывает Филиппа, а тот призывает своего друга Нафанаила и сказал ему: «Прииди, мы нашли Того, о Котором говорят пророки, Иисуса из Назарета». На это Нафанаил ответил: «Может ли что доброе быть из Назарета?» Назарет находился в Галилее, где жило много язычников, и иудеи чурались этого города и Галилеи, обходили эти места стороною, чтобы не встретить там кого-нибудь из язычников. Что же сказал Филипп Нафанаилу: «Прииди и виждь». Воистину так, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, гласит народная мудрость. Нафанаил пошел увидеть Христа, и лишь только Спаситель узрел его, сказал такие слова: «Се воистину израильтянин, в нем же льсти несть». Истинный израильтянин – это не прописка, не место жительства, речь идет о глубокой вере человека, который является чадом праотца Авраама, коими являемся и все мы, верующие в Господа. «Господи, откуда Ты меня знаешь», - сказал Нафанаил, и Господь ответил ему сакраментальными словами сегодняшнего евангельского чтения: «Прежде чем позвал тебя Филипп, Я видел тебя под смоковницею». Что там делал Нафанаил, будущий апостол Варфоломей? Он молился о скорейшем пришествии в мир Христа Спасителя. Никто не мог его видеть, только Един Бог. Услышав эти слова Спасителя, Нафанаил понял, что перед ним Христос, Спаситель мира. Господь знает тайная сердец наших и все наши помышления. «Равви́! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев», - исповедовал Христа Нафанаил.

Почему же сегодня, в среду Светлой седмицы, предлагает Церковь сие евангельское чтение? Потому что мы прославляем в эти святые спасительные дни Воскресшего Христа Спасителя, и в нашем сердце не должно быть никакой льсти, никакой неправды, мы должны чистым сердцем чувствовать, что Воскресший Господь среди нас. Как Господь призвал на проповедь первых святых Своих учеников и апостолов, так и нас Святая Церковь в светозарную пасхальную ночь призывает всех нас идти и проповедовать Воскресшего Христа Спасителя. В двух словах, которые мы повторяем в эти святые дни много раз, заключается наше исповедание Воскресшего из гроба Христа Жизнодавца: «Христос Воскресе».

В продолжение евангельского чтения мы воспринимаем слова сегодняшнего апостольского чтения. Книга Деяний святых апостол говорит нам, как после трехлетнего пребывания со Спасителем, Его Крестных Страданий и Воскресения Его святые апостолы вышли на свою первую проповедь. На Страстной седмице мы слышали евангельское чтение о том, как «страха ради иудейска» апостолы оставили Божественного Учителя и разбежались, но сегодня, по Воскресении Христовом, они вышли и без всякого страха тем же людям, которых боялись, сказали первую проповедь. Затем они понесли свет Христова учения и проповедь о Воскресшем и Распятом Христе ко всем племенам и ко всем народам. Сегодня мы воспоминаем их подвиг, который они совершили. Они проповедовали Евангелие, и благодаря им, мы знаем, верим и проповедуем Воскресшего Христа.

Пусть радость о Воскресении Христовом всегда будет в наших сердцах, и светлая пасхальная радость да озаряет наш жизненный путь и помогает в прославлении имени Божия во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

Христос Воскресе!