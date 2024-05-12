Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий освятил памятник Антонию Сийскому

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий в Светлую среду, 8 мая, совершил Божественную литургию в храме преподобного Антония Сийского в селе Кехта, на родине подвижника.

    Архипастырю сослужило духовенство Архангельска и Холмогорского благочиния. Песнопения исполнило трио певчих архиерейского хора (регент Елена Лисицына).

    За богослужением молились председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева и руководитель центра «Патриот» Наталья Большакова.

    Митрополит Корнилий освятил памятник основателю Сийского монастыря преподобному Антонию. Скульптурная композиция размещена рядом с алтарем храма. Автор изваяния — заслуженный художник России Надежда Шек. Памятник решен в виде гранитного необработанного камня, к которому прикреплен рельеф с изображением святого. Камень доставлен из Карелии, а рельеф вырезали на электронном станке в Санкт-Петербурге. Образ преподобного Антония выдержан кротким, близким простому сердцу, уроженцем северной земли. Высота композиции около двух метров.

    После богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    Христос Воскресе!

    Сердечно поздравляю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, с праздником Светлого Христова Воскресения, с Пасхой Христовой!

    Сегодня среда Светлой седмицы, и мы с вами за Божественной литургией продолжали прославлять Воскресшего из гроба Христа Жизнодавца. Сегодня святой апостол и евангелист Иоанн Богослов повествует нам о том, как Господь наш Иисус Христос призвал первых Своих учеников и апостолов. Куда же пошел Божественный Спаситель, чтобы избрать Себе учеников, и кого же Он избрал? Избрал Он простых рыбаков. Разве не было в Иерусалимском храме или во дворце царя Ирода ученых людей и известных личностей? Однако Господь пошел не туда, но избрал простых рыбаков. Спаситель хотел избрать Себе учеников, которые имели чистое сердце, твердую и крепкую веру в Бога и ожидали пришествия в мир Христа Спасителя. По единому слову Господа они оставили всё и пошли за Спасителем мира. Сегодня повествуется о том, как апостол Андрей Первозванный откликнулся на призыв Господа и призвал своего брата, будущего апостола Петра. Затем мы видим, как Господь призывает Филиппа, а тот призывает своего друга Нафанаила и сказал ему: «Прииди, мы нашли Того, о Котором говорят пророки, Иисуса из Назарета». На это Нафанаил ответил: «Может ли что доброе быть из Назарета?» Назарет находился в Галилее, где жило много язычников, и иудеи чурались этого города и Галилеи, обходили эти места стороною, чтобы не встретить там кого-нибудь из язычников. Что же сказал Филипп Нафанаилу: «Прииди и виждь». Воистину так, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, гласит народная мудрость. Нафанаил пошел увидеть Христа, и лишь только Спаситель узрел его, сказал такие слова: «Се воистину израильтянин, в нем же льсти несть». Истинный израильтянин – это не прописка, не место жительства, речь идет о глубокой вере человека, который является чадом праотца Авраама, коими являемся и все мы, верующие в Господа. «Господи, откуда Ты меня знаешь», - сказал Нафанаил, и Господь ответил ему сакраментальными словами сегодняшнего евангельского чтения: «Прежде чем позвал тебя Филипп, Я видел тебя под смоковницею». Что там делал Нафанаил, будущий апостол Варфоломей? Он молился о скорейшем пришествии в мир Христа Спасителя. Никто не мог его видеть, только Един Бог. Услышав эти слова Спасителя, Нафанаил понял, что перед ним Христос, Спаситель мира. Господь знает тайная сердец наших и все наши помышления. «Равви́! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев», - исповедовал Христа Нафанаил.

    Почему же сегодня, в среду Светлой седмицы, предлагает Церковь сие евангельское чтение? Потому что мы прославляем в эти святые спасительные дни Воскресшего Христа Спасителя, и в нашем сердце не должно быть никакой льсти, никакой неправды, мы должны чистым сердцем чувствовать, что Воскресший Господь среди нас. Как Господь призвал на проповедь первых святых Своих учеников и апостолов, так и нас Святая Церковь в светозарную пасхальную ночь призывает всех нас идти и проповедовать Воскресшего Христа Спасителя. В двух словах, которые мы повторяем в эти святые дни много раз, заключается наше исповедание Воскресшего из гроба Христа Жизнодавца: «Христос Воскресе».

    В продолжение евангельского чтения мы воспринимаем слова сегодняшнего апостольского чтения. Книга Деяний святых апостол говорит нам, как после трехлетнего пребывания со Спасителем, Его Крестных Страданий и Воскресения Его святые апостолы вышли на свою первую проповедь. На Страстной седмице мы слышали евангельское чтение о том, как «страха ради иудейска» апостолы оставили Божественного Учителя и разбежались, но сегодня, по Воскресении Христовом, они вышли и без всякого страха тем же людям, которых боялись, сказали первую проповедь. Затем они понесли свет Христова учения и проповедь о Воскресшем и Распятом Христе ко всем племенам и ко всем народам. Сегодня мы воспоминаем их подвиг, который они совершили. Они проповедовали Евангелие, и благодаря им, мы знаем, верим и проповедуем Воскресшего Христа.

    Пусть радость о Воскресении Христовом всегда будет в наших сердцах, и светлая пасхальная радость да озаряет наш жизненный путь и помогает в прославлении имени Божия во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

    Христос Воскресе! 

09 май 09:30 | : Будни / Верую

Главные новости


Пасха в стихах архангельских поэтов прошлого
Мальчиши рвутся в политику

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (96)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20