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Архангельский священник донес до будущих строителей средневековую мысль

Руководитель епархиального образовательного отдела священник Кирилл Кочнев встретился со студентами Архангельского техникума строительства и экономики.

«С первых минут началось обсуждение доказательств бытия Бога и реальности существования Иисуса Христа, — прокомментировал общение с молодыми людьми священник. — Поговорили об онтологическом доказательстве бытия Божия Ансельма Кентерберийского».

Отвечая на вопрос об историчности Иисуса Христа, отец Кирилл напомнил студентам о философе Сократе: «Многие из ребят слышали о нем, поэтому сказали, что он существовал. Но Сократ не оставил о себе абсолютно ничего, так как ничего принципиально не писал. О древних философах, ученых мы можем иметь информацию на основании их наследия, которое признано научным миром. Но в случае Сократа мы знаем о нем, по факту, только от Платона. А вот об историчности Иисуса Христа нам свидетельствуют тексты Нового Завета, иудейские и языческие историки, различные письма и другие источники. Многие из них не были заинтересованы в пропаганде; они просто объективно описывали реальность первого века, кстати, по Рождестве Христовом».

По словам священника, беседа получилась живой и интересной. Студенты техникума активно участвовали в общении и выразили желание продолжить встречи.

(по материалам Архангельской епархии)

27 ноябрь 09:08 | : Будни / Верую

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