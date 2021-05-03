Архангельск помнит. Единороссы выложили на набережной "Огненные картины войны"

22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, в этот день началась Великая Отечественная война.
В 2021 году исполнилось 80 лет с начала Великой Отечественной войны. В память этой скорбной даты состоялась международная акция «Огненные картины войны». Организаторами акции выступила Партия «Единая Россия» совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Участие в ней принимают города-герои, города воинской славы, города трудовой доблести, другие населенные пункты и страны. Участники акции создавали изображения из свечей, посвященные вкладу региона и его жителей в Великую Победу. Все инсталляции объединяет общий лозунг — «Помним».
«80 лет назад наши деды и отцы вышли на сражение за будущее всего человечества. На их долю выпали немалые лишения. На фронте и в тылу они сражались, не щадя своей жизни, трудились на пределе человеческих возможностей. Наш священный долг – помнить и чтить подвиг нашего народа» — говорит Секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия» Иван Новиков.
В Архангельске, носящем звание «Город воинской славы», выложили огненную картину, посвящённую 80-летию прихода в наш город конвоя «Дервиш». Это первый конвой, отправленный в СССР союзниками во время Второй мировой войны, доставивший стратегические грузы. Он отбыл из Ливерпуля 12 августа 1941 года и прибыл в Архангельск 31 августа 1941 года. Конвой не был обнаружен немецкой воздушной разведкой и прошёл маршрут без потерь. Приход первого союзного конвоя «Дервиш» в Советский Союз послужил прологом к началу беспримерной в истории военной операции продолжительностью более четырех лет. В 1941-1944 годах в северные порты Советского Союза был проведен 41 морской караван, в которых приняло участие свыше 800 транспортных судов. Всего по программе ленд-лиза союзные конвои доставили свыше 2 млн тонн важнейших стратегических грузов, в том числе 5 тысяч танков, 7 тысяч самолетов, тысячи автомобилей, десятки тысяч тонн боеприпасов, снаряжения и продовольствия. Корабли Северного флота для их защиты совершили 838 выходов в море.
Огненная картина создавалась силами активистов и волонтеров Архангельского регионального отделения «Единой России» на площади Мира, рядом с Вечным огнём. Сначала на бетонных плитах наносится трафарет рисунка, адаптированный художником. Затем по определенным линиям выставляются свечи, которые поочередно зажигают, предварительно защитив от ветра. Несмотря на то, что в нашем регионе наступил сезон белых ночей, огненная картина все равно получилась заметной благодаря своим масштабам — 5,5 на 5,5 метров. Особенно красива она была при взгляде с высоты, чему помогли съемки с квадрокоптера. Отметим, что при создании картины были соблюдены все меры противопожарной безопасности.
Северодвинск, получивший 20 мая почётное звание «Город трудовой доблести», также присоединился к акции «Огненные картины войны». Тысячи свечей сегодня горели сегодня ночью на площади Ленина. Волонтеры и активисты выложили изображение звезды и эмблемы города — чайки и шестерни, символизирующих кораблестроительное предназначение Северодвинска. На изображении было и прежнее название города — Молотовск, именно с этим названием город работал на Победу в годы войны. Картина также получилась масштабной и яркой.
«В великом деле нашей общей Победы Молотовск сыграл свою важную роль, — говорит Александр Спиридонов, представитель «Севмаша», сторонник «Единой России». — 17517 жителей города ушли на фронт, 4722 навсегда остались на полях сражений Великой Отечественной войны. И здесь, на берегу, борьба с врагом не прекращалась ни на минуту. 12-часовые рабочие смены судоремонтных бригад, возвративших в строй более 130 боевых кораблей и судов, приём и выгрузка порядка 200 транспортов Северных конвоев. Так что Северодвинск знает, что такое война. Он принял свой бой и одержал победу. А мы – внуки и правнуки победителей – всегда будем помнить, какой ценой была одержана Великая Победа».
«Единая Россия». Помним.