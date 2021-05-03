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Валентина Сырова: Медики - люди, которым мы доверяем самое дорогое

- Уважаемые работники здравоохранения. Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!


В век развития, постоянного технического прогресса, внедрения новейших технологий и искусственного интеллекта,  человеческая жизнь становится главной ценностью общества. Поэтому квалифицированная и своевременно оказанная помощь, как узкого специалиста, так и диагноста, выходит на самый первый план.


Медицинские сотрудники входят в нашу жизнь с первых дней и сопровождают до последних. Именно врачам каждый человек  доверяет самое дорогое – здоровье, а порой и жизнь. Именно поэтому труд медика особо почётен. Он требует большой ответственности и самоотдачи, преданности и любви к своей профессии.


В этот праздничный день от имени всех жителей столицы Поморья желаю вам  новых трудовых успехов, крепкого здоровья, счастья и уверенности в своих силах, благополучия вам и вашим близким!


Председатель Архангельской городской Думы В.В.Сырова


20 июнь 06:00 | : Будни

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