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ЦУР предупреждает о подтоплении дорог в Архангельске и Северодвинске

В связи с резким потеплением в социальных сетях участились сообщения о подтоплении дорог и тротуаров. Только за минувшую неделю с помощью системы «Инцидент Менеджмент» сотрудники ЦУР Архангельской области обработали 40 таких обращений. Большую часть – тридцать три – оставили жители Архангельска и Северодвинска. 

 

Сейчас силами муниципальных унитарных предприятий организована откачка талой воды, отогрев ливневой канализации, решеток дождеприемных колодцев и устранение наледи. Только на территории областного центра задействованы пять бригад и восемь единиц техники.

 

Сообщить о подтопленном пешеходном переходе, тротуаре или проезжей части жители областного центра могут в МУП «Архкомхоз» по телефону: 8 (8182) 20-46-68. В Северодвинске звонки принимают диспетчерская СМУП ЖКХ «Горвик»: 8 (8184) 56-86-69, приемная комитета ЖКХ транспорта и связи администрации города: 8 (8184) 58-41-26, а также отдел коммунального хозяйства: 8 (8184) 58-35-62.

 

29 март 11:57 | : Будни

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