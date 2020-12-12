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Директора и рабочие - главные трудоголики России

Каждый третий работодатель считает, что сотрудники компании должны быть трудоголиками. При этом приметы трудоголизма находят у себя две трети россиян. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как много среди нас трудоголиков и считается ли трудоголизм болезнью, опросив 500 менеджеров по персоналу и 1600 экономически активных россиян из разных округов страны.

Больше половины опрошенных работодателей (53%) не считают, что сотрудники их компании должны быть трудоголиками. И напротив, каждый третий менеджер по персоналу (32%) сообщил, что в их компании работники должны буквально гореть работой. По сравнению с 2010-м годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, работодателей, мечтающих видеть в штате исключительно трудоголиков, стало меньше на 5 процентных пунктов.

Трудоголизм — диагноз? Больше половины опрошенных россиян (64%) так не считают, в том числе 18% в этом совершенно уверены. Именно трудоголики двигают общество вперед, создают новые продукты и услуги, объясняют свою позицию опрошенные. Чаще других такого мнения придерживаются респонденты до 24 лет (75%). В том, что трудоголизм — это заболевание, уверены 36% экономически активных россиян, в том числе 12% в этом совершенно не сомневаются. Видеть в трудоголизме болезнь больше свойственно опрошенным от 35—44 лет: среди них такую позицию разделяют 42%.

Трудоголиками считают себя более двух третей экономически активных россиян (68%), причем абсолютно не сомневаются в этом 19% опрошенных. О своем трудоголизме чаще сообщают женщины (72% против 63% среди мужчин) и опрошенные до 24 лет (74%). Не считают себя трудоголиками 32% опрошенных, в том числе 6% точно в этом уверены.

Среди представителей наиболее популярных профессиональных групп больше всего россиян, которые однозначно и скорее считают себя трудоголиками, — среди директоров (89%) и квалифицированных рабочих (87%). Меньше всего тех, кто называет себя трудоголиками, среди системных администраторов (22%) и программистов (31%).

30 январь 07:31 | : Будни

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