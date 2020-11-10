В память о нерожденных младенцах

Активисты общероссийского движения «За жизнь!» в Богоявленском храме Емецка зажгли две с половиной тысячи свечей. Примерно столько абортов совершается в России каждый день в государственных клиниках.
Настоятель храма священник Роман Петров совершил особое богослужение с покаянными молитвами. «Во время зажжения свечей мы молились о прекращении убийств детей в утробах матерей», — отметила организатор акции Ольга Тихонова, координатор движения «За жизнь» в Северо-Западном, Сибирском и Уральском округах.
Событие прошло 11 января, когда христиане чтут память 14 тысяч Вифлеемских младенцев, убитых по приказу царя Ирода. Их почитают как первых мучеников, отдавших жизнь за Христа. Боясь потерять власть, Ирод повелел уничтожить в Вифлееме всех младенцев в возрасте до двух лет, предполагая, что среди них окажется и Богомладенец Христос.
Зажжение свечей стало частью общероссийской акции «Крест молитвы над Россией», которая помимо Архангельской области прошла во Владивостоке, Калининграде и Кисловодске. Такое географическое расположение образует собой крест.
О грехе детоубийства сказал митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий в проповеди после богослужения в Свято-Троицком храме областной столицы 10 января.
«Сегодня мы говорим, что много младенцев пострадало за имя Господне. Но мы находимся и в другой печали — многих младенцев в наше время убивают собственные родители. Это страшное преступление и страшный грех! — сказал глава митрополии. — Младенца во чреве уже воспринял Господь. "Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя", — говорит Господь через пророка Иеремию. Убитым во утробе детям по воскресении мертвых будет 33 года, и они подойдут к своим родителям и спросят, за что они их убили. Будем помнить о том, что этот грех ложится на обоих родителей, равно и на отца, и на мать. Господь будет строго спрашивать за невинно убиенных младенцев».
Отметим, что в заключении кафедры эмбриологии МГУ от 1993 года говорится, что с точки зрения современных генетики и эмбриологии, жизнь человека как биологического индивидуума начинается с момента слияния ядер мужской и женской половых клеток и образования единого ядра, содержащего неповторимый генетический материал. На всем протяжении внутриутробного развития новый человеческий организм не может считаться частью тела матери. Его нельзя уподобить органу или части органа материнского организма.
Анатомо-физиологические особенности периода внутриутробного развития человека таковы, что через 30 часов после оплодотворения яйцеклетка делится на две клетки, а размножение делением — признак жизни. За полтора месяца из оплодотворенной яйцеклетки образуется крошечное существо, у которого уже есть зачатки всех внутренних и внешних органов и основные отделы мозга. К концу второго месяца внутриутробный ребенок уже вполне похож на человека: у него большая округлая голова с высоким выпуклым лбом, хорошо заметными глазами, носом, ртом. Ручки и ножки еще коротковаты по сравнению с телом, но уже имеют все пальчики. К концу третьей недели начинает биться сердце эмбриона, и в это же время начинает формироваться нервная система. Этот период наиболее значим — начинают закладываться важные органы и системы плода: появляются зачатки дыхательной, пищеварительной, кровеносной, нервной и выделительной систем. Также к концу третьей недели формируются мышечная система, позвоночник. На пятой неделе активно продолжают развиваться системы органов, а также начинает формироваться облик — конечности, ногти, губы, нос. К шестой неделе закладываются все отделы мозга и продолжает формироваться нервная система, при выполнении энцефалограммы уже можно зафиксировать сигналы от мозга плода. На четырнадцатой неделе завершается развитие мочеполовой системы, а по УЗИ можно определить пол ребенка. К концу шестнадцатой недели плод полностью сформирован, у него есть все органы и системы.
В России аборт по собственному решению разрешен до 12 недель, по социальным показаниям — при сроке беременности до 22 недель, а при наличии медицинских показаний — независимо от срока беременности. Аналогичное российскому право на прерывание беременности по желанию предоставляют женщине приблизительно треть стран мира. Почти во всех странах аборт разрешен с целью спасения жизни женщины, в 2/3 стран — при наличии угрозы физическому и психическому здоровью женщины, в половине стран — в случаях, если беременность является результатом изнасилования или инцеста. В некоторых странах (Ватикан, Мальта) не допускается искусственное прерывание беременности ни при каких обстоятельствах.
В федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» говорится, что каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины. По Конституции России, основные права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, а не от зачатия. Во Франции жизнь ребенка начинает защищаться государственными законами через 10 недель после зачатия, в Дании — после 12 недель, в Швеции — после 20 недель.
(по материалам Архангельской епархии)