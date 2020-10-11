В честь юбилея. Митрополит Корнилий наградил отца Евгения (Соколова) медалью

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий наградил главу миссионерского отдела епархии протоиерея Евгения Соколова епархиальной медалью Архангела Михаила I степени.
Архипастырь вручил награду после великой вечерни в праздник Рождества Христова 7 января 2021 года в Ильинском кафедральном соборе.
Отметим, что 28 января отец Евгений отметит 70-летний юбилей.
Служит в сане отец Евгений с 1996 года. Был клириком Покровского храма Новодвинска, затем был настоятелем церкви в коношском поселке Ерцево. В 2003 году стал настоятелем домового храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского при Поморском государственном университете, а также назначен руководителем миссионерского отдела Архангельской и Холмогорской епархии.
Настоятель возрожденного храма в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова в бывшем здании Архангельской духовной семинарии — ныне при Северном Арктическом федеральном университете имени М.В. Ломоносова.
Также отец Евгений служит настоятелем в домовом храме святителя Николая Чудотворца в управлении группы компаний «Автодороги».
(по материалам Архангельской епархии)