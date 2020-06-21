75 против 8. Суточная картина пандемии COVID в Поморье

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели восемь человек. А всего с начала пандемии вылечились 9 924 человека из числа жителей и граждан, пребывающих на территории области, сообщили в региональном оперативном штабе.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлены 75 новых случаев COVID-19.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
42 архангелогородца;
14 новых случаев зафиксировано в Котласском районе;
по 4 – в Приморском районе и Коряжме;
по 3 – в Северодвинске и Новодвинске;
по одному – в Ленском, Красноборском, Плесецком, Вельском районах и Мирном.