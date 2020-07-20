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ЖКХ-компании обещают закопать Архангельск в ближайшее время

164 адреса значится в перечне ООО «РВК-Архангельск» и еще 96 в списке ТГК-2.

 

Миллионные штрафы уже получили ресурсоснабжающие компании за несвоевременное восстановление благоустройства. Решения о наказании принимают административные комиссии в территориальных округах Архангельска. Основные нарушители сроков – «РВК-Архангельск» и ТГК-2.

 

Администрацией города была проведена работа с руководством ресурсоснабжающих организаций, результатом которой стало предоставление графиков восстановления благоустройства. Так теплоснабжающая компания ТГК-2 планирует завершить весь объем до 15 октября. Больше всего разрытий зафиксировано в Октябрьском и Ломоносовском округах. РВК-Архангельск представили график со сроком исполнения до 15 сентября.

 

За несвоевременное устранение последствий земляных работ предприятия получают штрафы.

 

- Административной комиссий Северного округа в адрес компании РВК-Архангельск в этом году вынесено решений об административном наказании на сумму 1 млн. 870 тысяч – по 17 адресам. И жители, и администрация округа заинтересованы в том, чтобы благоустройство восстанавливалось своевременно, - пояснил глава администрации Северного округа Николай Боровиков.

 

В Соломбальском округе административной комиссией вынесены решения по двум разрытиям ТГК-2 на сумму 200 тыс. рублей, и по четырем объектам РВК-Архангельск – на сумму 400 тыс. рублей. Аналогичная работа проводится во всех округах города.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)  

25 август 13:04 | : Будни

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