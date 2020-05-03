Коронавирус в Архангельской области: +70 случаев… расслабляться рано

За последние сутки региональный референс-центр выявил 70 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
С начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 9235 человек, вылечились 8750 человек.
Напомним, с завтрашнего дня на территории области начинается некоторое ослабление карантинных мер (кроме Архангельска, его очередь 15-го). Но…
Начальник оперштаба Артем Вахрушев:
— Что бы ни открывали сегодня — спортзалы, стадионы, кафе, рестораны — напомню, что мы с вами живем в совершенно новых условиях. И пока возврата к старым условиям не предвидится, потому что мы прогнозируем и вторую волну, и говорим о том, что у нас дети пойдут в школу, а это все равно большое скопление людей. Мы должны с вами жить в условиях режима повышенной готовности. Расслабляться, на мой взгляд, очень-очень-очень рано. Маски, при необходимости — перчатки, дезинфекция, разделение потоков, социальная дистанция, индивидуальная безопасность и, при необходимости, самоизоляция — вот это всё, из чего складывается, на самом деле, успех и уровень заболеваемости. Поэтому у меня просьба не расслабляться.
(фото И. Стомахина)