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Коронавирус в Архангельской области: +70 случаев… расслабляться рано

За последние сутки региональный референс-центр выявил 70 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

  • 24 архангелогородца;
  • 9 новых случаев зафиксировано в Котласском районе;
  • 7 — в Северодвинске;
  • по 6 в — Плесецком и Верхнетоемском районах;
  • 5 — в Новодвинске;
  • 4 — в Коряжме;
  • 3 — в Вельском районе;
  • 2 — в Пинежском и Холмогорском районах;
  • по 1 — в Мирном и Виноградовском районе.

С начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 9235 человек, вылечились 8750 человек.

Напомним, с завтрашнего дня на территории области начинается некоторое ослабление карантинных мер (кроме Архангельска, его очередь 15-го). Но…

Начальник оперштаба Артем Вахрушев:

— Что бы ни открывали сегодня — спортзалы, стадионы, кафе, рестораны — напомню, что мы с вами живем в совершенно новых условиях. И пока возврата к старым условиям не предвидится, потому что мы прогнозируем и вторую волну, и говорим о том, что у нас дети пойдут в школу, а это все равно большое скопление людей. Мы должны с вами жить в условиях режима повышенной готовности. Расслабляться, на мой взгляд, очень-очень-очень рано. Маски, при необходимости — перчатки, дезинфекция, разделение потоков, социальная дистанция, индивидуальная безопасность и, при необходимости, самоизоляция — вот это всё, из чего складывается, на самом деле, успех и уровень заболеваемости. Поэтому у меня просьба не расслабляться.

(фото И. Стомахина)

07 август 18:22 | : Будни

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