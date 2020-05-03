С 15 августа в Архангельске можно отобедать не только дома

Этой радостной новостью поделился региональный оперативный штаб – столице региона откроют свои двери предприятия общепита. Те, что смогли выжить за 4 месяца вынужденного карантина.
Впрочем, проведение банкетов и прочих массовых мероприятий остается под запретом… до лучших времен. Как и работа кальянных и дискотек.
Свои коррективы может внести и общая эпидемиологическая обстановка в городе… не дай бог очередной взрыв заражаемости.
На остальной территории Поморья эти послабления начнут действовать уже завтра, с 8 августа.
Приятного всем аппетита!