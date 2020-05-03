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С 15 августа в Архангельске можно отобедать не только дома

Этой радостной новостью поделился региональный оперативный штаб – столице региона откроют свои двери предприятия общепита. Те, что смогли выжить за 4 месяца вынужденного карантина.

Впрочем, проведение банкетов и прочих массовых мероприятий остается под запретом… до лучших времен. Как и работа кальянных и дискотек.

Свои коррективы может внести и общая эпидемиологическая обстановка в городе… не дай бог очередной взрыв заражаемости.

На остальной территории Поморья эти послабления начнут действовать уже завтра, с 8 августа.

Приятного всем аппетита!

 

07 август 14:56 | : Будни

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