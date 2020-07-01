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Выйти из сумрака! С 1 августа в Архангельске включат уличное освещение

Погруженная ночами во тьму столица Архангельской области с завтрашнего позднего вечера начнет светлеть: на официальном сайте администрации Архангельска появилась новость о том, что с 1 августа начнут работать уличные фонари.

Водители уже в пабликах соцсетей давно ворчат – белые ночи закончились, пора включать уличные фонари, поскольку после 22 часов город погружается во мрак. Автомобилисты едут по неосвещенным дорогам, фактически, вслепую.

Как рассказал и.о. директора МУП «Горсвет» Александр Майданов, запуск системы уличного освещения произойдет в 22.13 1 августа. Первый период горения светильников будет продолжаться до 2.39 2 августа.

- В дальнейшем временной интервал планируется увеличивать в среднем на 4-5 минут ежедневно. Перед включением системы была проведена большая подготовительная работа по ремонту и модернизации, целью которой было повышение качества освещения городских улиц. Всего в субботу вечером в Архангельске зажгутся 13 085 светильников, - сообщил Александр Майданов.

31 июль 12:39 | : Будни

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