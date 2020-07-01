Каждый восьмой россиянин готовится к повторному введению режима самоизоляции

Ученые прогнозируют вторую волну заражений коронавирусом осенью, а значит, существует вероятность, что власти повторно введут режим самоизоляции. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob
выяснил, сколько россиян готовится к подобной ситуации. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.
К вероятности вновь засесть дома готовятся 12% граждан. Причем больше всего таковых среди молодежи до 24 лет — 15%. Комментируя свои приготовления, чаще всего респонденты рассказывали, что закупают средства индивидуальной защиты и продовольствие. Россияне обустраивают рабочие места дома (приобретают мебель и технику), предчувствуя возможность перехода на удаленку. Респонденты заботятся о здоровье, соблюдая все меры безопасности, а также готовят себя морально. Среди прочих методов подготовки — занятия спортом, экономия и накопление финансов, изучение новой профессии.
Несмотря на то что режим самоизоляции стал для каждого из нас тем самым выходом из зоны комфорта, россияне сумели проанализировать свой опыт и найти плюсы в том, что произошло. Результаты открытого опроса показывают, что положительные стороны в режиме самоизоляции сумели разглядеть 44% экономически активных граждан. Чаще всего плюсом самоизоляции россияне называли возможность провести больше времени с семьей (9%). 8% респондентов за это время успели пройти обучение или повысили квалификацию. 7% переосмыслили свою жизнь и наметили новые цели. 6% увлеклись саморазвитием. Еще 6% уделяли время себе и своему здоровью. 4% опрошенных оценили преимущества удаленной работы. По 3% благодарны периоду самоизоляции за возможность выспаться, заняться хобби и чтением. 2% россиян рассказали, что для них плюсом стала возможность заняться домом. Также 2% респондентов столкнулись с увеличением количества работы и заказов. Среди прочих не столь популярных положительных моментов россияне называли развитие умения экономить, самодисциплины и выдержки, уменьшение числа конкурентов в бизнесе, снижение темпа жизни, получение выплат на детей, а также проявления доброты и милосердия со стороны близких и незнакомых людей (10%).
38% респондентов не видят ни одной положительной стороны режима самоизоляции. 6% не заметили никаких изменений в своей жизни в этот период. 12% затруднились с ответом на предложенный вопрос.
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Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 325
Время проведения: 23—24 июля 2020 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов
Вопрос: «Ученые прогнозируют вторую волну заражений коронавирусом осенью, а значит, власти могут повторно ввести режим самоизоляции. Готовитесь ли вы к повторному введению режима самоизоляции? Если да, то как именно?»
Как именно готовятся к повторному введению режима самоизоляции
|Вариант ответа
|Все
|Пол
|Возраст, лет
|Ежемесячный доход, руб.
|муж
|жен
|до 24
|25—34
|35—44
|45 и старше
|до 29999
|30000—49999
|50000—79999
|от 80000
|Да
|12%
|13%
|12%
|15%
|14%
|10%
|12%
|11%
|10%
|14%
|13%
|Нет
|55%
|56%
|55%
|40%
|58%
|58%
|60%
|52%
|58%
|59%
|54%
|Затрудняюсь ответить
|33%
|31%
|33%
|45%
|28%
|32%
|28%
|37%
|32%
|27%
|33%
(контекстный анализ комментариев, в порядке убывания числа упоминаний)
1. Закупаю маски/перчатки/антисептики/продовольствие
2. Готовлюсь перейти на удаленку (оборудую кабинет, покупаю технику)
3. Соблюдаю меры безопасности
4. Готовлюсь морально
5. Занимаюсь спортом
6. Экономлю/коплю деньги
7. Изучаю новую профессию
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 278
Время проведения: 20—23 июля 2020 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1000 респондентов
Вопрос: «Об отрицательном влиянии режима самоизоляции на различные аспекты жизни написано много. А есть ли, на ваш взгляд, положительные стороны у этой ситуации? Возможно, непростые времена научили вас чему-либо или в период самоизоляции вам удалось освоить новую профессию… Пожалуйста, укажите в комментариях, в чем заключается положительное влияние режима самоизоляции на вашу жизнь»
(открытый опрос, у респондентов была возможность указать необходимое количество вариантов ответа)
|Ответы респондентов
|Кол-во респ.
|Не наблюдаю положительного влияния
|38%
|Появилось время на семью, близких, детей
|9%
|Прошел(а)/прохожу обучение, повышение квалификации
|8%
|Переосмыслил(а) жизнь, появились новые цели, расставил(а) приоритеты
|7%
|Занялся(ась) саморазвитием, изучением психологии, иностранных языков
|6%
|Появилось время на себя, здоровье, спорт
|6%
|Никак не повлиял
|6%
|Стали очевидны преимущества удаленной работы
|4%
|Выспался(ась), отдохнул(а)
|3%
|Появилось время на хобби, новые увлечения
|3%
|Появилось время на чтение
|3%
|Занялся(ась) ремонтом, домашними/дачными делами, строительством
|2%
|Стало больше работы/заказов
|2%
|Другое
(научился(ась) экономить; нашел(а) новую работу/подработку; развил(а) личные качества (самоорганизованность, дисциплину, выносливость и проч.); появилось свободное время; стало меньше машин, людей на улицах и на рабочем месте; стало меньше конкурентов; темп жизни замедлился; получил(а) выплаты на детей; люди стали добрее, сплоченнее и милосерднее и проч.)
|10%
|Затрудняюсь/не хочу отвечать
|12%
Источник: https://www.superjob.ru/research/articles/112410/kazhdyj-vosmoj-rossiyanin-gotovitsya-k-povtornomu-vvedeniyu-rezhima-samoizolyacii/