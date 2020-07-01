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Юбилей Антониево-Сийского монастыря - строго по-коронавирусному

Мероприятия, посвященные 500-летию Антониево-Сийского монастыря, состоятся в обители 5 августа с учетом сложной учетом эпидемической ситуации в Архангельской области. Итоговый план праздничного события обсудили 23 июля в региональном Правительстве.

Участие во встрече принял митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. Открывая совещание, владыка напомнил, что Сийская обитель — одна из культурных жемчужин Севера, которая уже в XVI веке была крупнейшим духовным и культурным центром Поморья.

«Сегодня прекрасный монастырь, который и по сей день славится духовной красотой и силой, нуждается в поддержке и внимании. Смеем надеяться, что Божией милостью и благословением преподобного Антония намеченные мероприятия будут совершенно безопасны для всех участников!» — сказал глава митрополии.

Как мы сообщали ранее, 5 августа в обители состоится архиерейское богослужение, которое возглавит митрополит Корнилий. Начало Божественной литургии в 8:00.

Также к этому дню в монастырь прибудут участники фестиваля «К сердцу Севера: от Ладоги до Онеги» и принесут из Москвы резную деревянную икону с изображением русских преподобных Сергия Радонежского, Александра Ошевенского, Антония Сийского, Кирилла Белозерского и Пахомия Кенского на фоне Антониево-Сийского монастыря. Образ изготовлен в Москве из красного дерева резчиком Максимом Петровым по инициативе Елены Кутуковой, заместителя губернатора Архангельской области — руководителя представительства региона при Правительстве Российской Федерации.

Напомним, что организацией фестиваля «К сердцу Севера: от Ладоги до Онеги» занимается Правительство Архангельской области совместно со спортивными федерациями России.

Культурная программа 5 августа будет ограничена проведением выставки, посвященной истории обители, в трапезной палате.

(по материалам Архангельской епархии)

24 июль 09:15 | : Будни / Верую

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