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COVID в Северодвинске почти сошел на нет. Суточная картина пандемии в Поморье

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Архангельской области после коронавируса поправились 235 пациентов, уступив место 68 новым инфицированным.

На этот раз зараза поразила:

36 архангелогородцев;

3 северодвинцев, из них двое - сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА; 

11 новых случаев зарегистрировано в Вельском районе;

7 – в Онежском районе;

4 – в Красноборском районе;

3 – в Новодвинске; 

по одному - в Верхнетоемском,  Котласском, Холмогорском и Лешуконском районах.


 

23 июль 14:28 | : Будни

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