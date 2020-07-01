COVID в Северодвинске почти сошел на нет. Суточная картина пандемии в Поморье

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Архангельской области после коронавируса поправились 235 пациентов, уступив место 68 новым инфицированным.
На этот раз зараза поразила:
36 архангелогородцев;
3 северодвинцев, из них двое - сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
11 новых случаев зарегистрировано в Вельском районе;
7 – в Онежском районе;
4 – в Красноборском районе;
3 – в Новодвинске;
по одному - в Верхнетоемском, Котласском, Холмогорском и Лешуконском районах.