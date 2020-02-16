Артем Вахрушев повинился перед министром Карпуновым, что сдал его журналистам

На сегодняшнем брифинге в режиме видеоконференции руководитель регионального оперштаба по контролю за пандемией Артем Вахрушев отказался назвать конкретные фамилии сотрудников областной администрации, подхвативших коварный коронавирус.
Такой вопрос в его адрес поступил от журналиста издания 29.ru.
По словам чиновника (в обычной жизни Артем занимает пост заместителя губернатора по социалке), подобная информация является разглашением личных данных. Так же он опасаетчя, что хваткие журналисты измучают вопросами его заболевших коллег. Если чего не хуже… в пример он привел первую заболевшую ковидом в регионе:
- …мы сделали большую ошибку, не нарушая этику и законы, мы достаточно подробно описали человека, который заболел, сказали, что она приехала из Италии. Назвали населенный пункт. В итоге человек боялся выходить из больницы. Хотя, на мой взгляд, она сделала все правильно, сразу сдалась. Она боялась проклятий.
Этот пример научил его многому:
- Никакой интриги и скандалов быть не может. Эти люди работали по 12 часов в сутки без выходных. И они сейчас болеют, и дай им бог здоровья. Мы были вынуждены сдать своего коллегу, Антона Карпунова, и я приношу ему извинения, что нам пришлось это сделать. Он хоть и без симптомов, но болен. И мне кажется, что это не повод создавать информационные релизы и отплясывать на том. Что правительство области слегло — такого нет.
Так же Вахрушев отметил, что все сотрудники областной администрации соблюдают масочный режим на своих рабочих местах в обязательном порядке (инсайдерская информация говорит об обратном), а он сам входит в ближайшее окружение заболевшего главы регионального здравоохранения.
Ремарка: когда мир узнал о заболевшем принце Чарльзе, до последнего момента ездившим по всему свету с гуманитарными миссиями и тесно общавшимся со своими английскими подданными, никаких проклятий в его адрес не посыпалось. Видимо, дело не только в известности и статусе, но и в чем-то другом…