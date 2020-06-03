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Тайга Лешуконии претендует на статус "Национальное лесное наследие"

Экспедиция Всемирного фонда дикой природы (WWF) вернулась из первозданных лесов Архангельской области – ученые исследовали участок нетронутой человеком тайги в Лешуконском районе, чтобы придать ему охранный статус.

 

В начале месяца группа ученых и экспертов WWF России отправилась в удаленный и труднодоступный участок лесов у притоков реки Мезень – Мезенской Пижмы и Четлас, чтобы провести комплексное обследование обширной северотаежной территории. Зоологам, орнитологам, ботаникам, ландшафтоведам и почвоведам предстояло описать местную флору и фауну, почвы и ландшафты, а также найти места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

 

Ученые подтвердили, что восточная часть Лешуконского района представлена уникальными малонарушенными лесными и болотными массивами, где находятся местообитания редких и нуждающихся в охране видов флоры и фауны, в том числе ключевые сезонные местообитания животных. Крупные массивы лесных и болотных сообществ Лешуконии являются эталонами биологического разнообразия для северной тайги и притундровых лесов. Здесь можно встретить лиственничники, леса на скальных выходах, елово-березовые и березово-еловые редколесья, карстовые логи, лесные болота и не только. Экспедиции повстречались даже уникальные для Архангельской области ельники лишайникового типа. Столь разнообразные ландшафты и почвенно-геологические условия Лешуконской тайги обеспечивают богатое видовое многообразие флоры и фауны.

 

«Эти леса только кажутся бескрайними. При интенсивном промышленном освоении они могут полностью исчезнуть в течение нескольких десятков лет. Поэтому из всего многообразия лесов на данной территории важно выделить и впоследствии обязательно сохранить экологически ценные участки тайги, которые являются «домом» для многих видов растений и животных, а также местами отдыха, рыбалки и охоты для местного населения, чья жизнь неразрывно связана с лесом», – говорит участник экспедиции, руководитель Архангельского подразделения Баренц-отделения WWF России Николай Ларионов.

 

Один из самых редких и пугливых обитателей первозданных таежных лесов – дикий северный олень, в этом году включенный в Красную книгу РФ. Экспедиции посчастливилось найти следы пребывания этого редкого вида на своем маршруте. Помимо этого ученые выяснили, что на обследуемой территории обитают 8 редких и охраняемых видов птиц, 5 из которых включены в Красную книгу РФ – к примеру орлан-белохвост, скопа и дубровник.

 

Флора этого региона оказалась еще более разнообразной, чем фауна. На этом участке тайги эксперты выявили около 500 видов сосудистых растений – это почти половина от всей флоры материковой части Архангельской области. Причем все они характерны именно для тайги, а агрессивных чужеродных для данного региона видов растений найдено не было. Помимо этого, в Лешуконской тайге обитает около 200-250 видов мхов – это почти 2/3 всех мхов материковой части области, и около 250 видов лишайников – около половины всех видов материковой части.

 

Экспедиция нашла места произрастания 2 видов растений из Красной книги РФ – вененерина башмачка и тетродонциума широковыемчатого, а также 32 вида мхов и лишайников, внесенных в «Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений, и других организмов, включаемых в Красную книгу Архангельской области». Четыре из них – камнеломка снежная и дернистая, вудсия альпийская и гладкая ─ очень редкие, не встречающиеся в других районах области.

 

WWF России отмечает, что притундровые леса Лешуконии играют важную роль в регулировании климата, поддержании водного режима и сохранении биологического разнообразия. Материалы экспедиции станут основой для обоснования природной ценности данной территории и придания ей охранного статуса.

 

«Экспертная оценка всех типов ландшафтов и природных сообществ Лешуконского района, которую мы провели в экспедиции, крайне важна для их полного исключения из лесопользования. Это неопровержимые доказательства экологической ценности данной территории, которые помогут согласовать с лесопользователем границы сохраняемых  участков тайги, и придать им в дальнейшем официальный охранный статус», - поясняет Николай Ларионов.

 

WWF России уже ведет переговоры с Группой компаний «УЛК», в аренде которой находится Лешуконская тайга, о сохранении ее наиболее ценных частей. Экологи выражают надежду на дальнейшее продуктивное взаимодействие с компанией и диалог с региональными органами исполнительной власти, который поможет учесть не только коммерческие, но и экологические и социальные приоритеты. Благодаря общим усилиям  наиболее ценный участок первозданных лесов Лешуконии уже в скором времени может стать особо охраняемой природной территорией или первым в России Национальным лесным наследием.  

Средства на работу по приданию защитного статуса первозданным лесам Лешуконии были собраны в ходе акции, которую провела в своих гипермаркетах торговая сеть «Карусель» (X5 Retail Group) совместно с WWF России.  

29 июнь 13:38 | : Будни

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