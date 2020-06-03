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Рубеж в 5000 преодолен. 115 новых случаев COVID-19 в Поморье

По данным регионального перштаба, за прошедшие сутки на территории Архангельской области заразились коронавирусом еще 115 человек. Общее число заболевших за все время пандемии составило цифру 5 107.

Новенькие:

49 архангелогородцев;

48 северодвинцев, из них 26 — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

7 заболевших в Новодвинске;

5 новых случаев зарегистрировано в Няндомском районе;

по 2 — в Приморском и Мезенском районах;

по 1 — в Устьянском и Каргопольском районах.

Зато и выздоровели 117, их общее число 2 295.

25 июнь 14:29 | : Будни

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