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+157 за одни сутки. Коронавирус «осваивает» районы Архангельской области

По данным регионального оперштаба прошедшие сутки принесли Поморью 157 новых случаев инфицирования коронавирусом.

- 60 архангелогородцев;

- 42 северодвинца, из них 32 сотрудника градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

- 18 новодвинцев;

- 14 в Вельском районе,

- 13 – в Котласском,

- 4 – в Устьянском,

- 3 – в Приморском,

- по 1 в Виноградовском, Вилегодском районах и в Коряжме.

Напомним, врачи районных больниц уже обращались к жителям Архангельска и Северодвинска с призывом не развозить инфекцию по дачам и деревням региона.

 

11 июнь 16:17 | : Будни

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