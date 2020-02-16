+157 за одни сутки. Коронавирус «осваивает» районы Архангельской области

По данным регионального оперштаба прошедшие сутки принесли Поморью 157 новых случаев инфицирования коронавирусом.
- 60 архангелогородцев;
- 42 северодвинца, из них 32 сотрудника градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
- 18 новодвинцев;
- 14 в Вельском районе,
- 13 – в Котласском,
- 4 – в Устьянском,
- 3 – в Приморском,
- по 1 в Виноградовском, Вилегодском районах и в Коряжме.
Напомним, врачи районных больниц уже обращались к жителям Архангельска и Северодвинска с призывом не развозить инфекцию по дачам и деревням региона.