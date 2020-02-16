«А то к вам никто не приедет». Вице-премьер РФ обратил внимание на Архангельск

На прошедшем вчера в режиме онлайн совещании по развитию инфраструктуры Северного Арктического Федерального университета вице-премьер российского правительства Юрий Трутнев (отвечающий, в том числе, за развитие Арктики и связанные с этим проекты) обратил внимание на состояние столицы Поморья.
Ю. Трутнев:
«Мы поставили задачу создать конкурентоспособный вуз, являющийся центром компетенций в регионе. Это амбициозная задача. Для ее решения требуется привлечение соответствующего преподавательского состава, специалистов. При нынешнем состоянии Архангельска сделать это весьма непросто. Город нужно приводить в порядок. Готовьте видение будущего развития Архангельска, поговорите с ведущими архитекторами, посмотрите, где какие есть земельные участки, где могут быть районы для новой застройки, сколько стоит подвести туда сети».
Очень обнадеживающе, деньги из федерального бюджета еще никому не мешали.
Наблюдатели не понимают одного – что мешало высокопоставленному чиновнику произнести эти слова два года назад, когда после его визита в Архангельск Арктический форум был перенесен в Санкт-Петербург?
(на фото: тот самый знаменитый «паркетный тротуар», на неделю ставший главным туристическим брендом Архангельска)