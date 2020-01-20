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Движение вверх. 145 новых случаев заражения коронавирусом в Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки Архангельск опять обогнал Северодвинск в этом страшном «соревновании».

Заразились:

  • 65 архангелогородцев; 
  • 60 северодвинцев (из них 42 сотрудника градообразующих предприятий);
  • 7 заболевших в Верхнетоемском районе; 
  • 5 случаев зафиксированы в Котласском районе;
  • 2 в Красноборском районе;
  • 2 в Холмогорском районе;
  • 2 в Онежском районе;
  • 1 в Плесецком районе;
  • 1 в Приморском районе.

Итого: на 10 июня в Поморье 3362 заболевших и только 944 выздоровевших. Данные погибших от заразы разнятся в зависимости от источника, их публикующего.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Недопустимы случаи, когда люди, сдавшие тест на коронавирус, не дождавшись результата, перемещаются по территории региона. К сожалению, такие нарушения среди жителей области зафиксированы. В результате заболевшего разыскивают по месту проживания, а он оказывается в одном из районов области, - подчеркнул руководитель регионального оперштаба Артем Вахрушев.

Такая ситуация произошла, к примеру, в Онежском районе, где до сегодняшнего дня случаев COVID-19 не было, а инфекция была завезена из областного центра.

Напоминаем, нарушение изоляции влечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере до 40 тысяч рублей.  

10 июнь 15:15 | : Будни

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