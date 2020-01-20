Движение вверх. 145 новых случаев заражения коронавирусом в Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки Архангельск опять обогнал Северодвинск в этом страшном «соревновании».
Заразились:
Итого: на 10 июня в Поморье 3362 заболевших и только 944 выздоровевших. Данные погибших от заразы разнятся в зависимости от источника, их публикующего.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
- Недопустимы случаи, когда люди, сдавшие тест на коронавирус, не дождавшись результата, перемещаются по территории региона. К сожалению, такие нарушения среди жителей области зафиксированы. В результате заболевшего разыскивают по месту проживания, а он оказывается в одном из районов области, - подчеркнул руководитель регионального оперштаба Артем Вахрушев.
Такая ситуация произошла, к примеру, в Онежском районе, где до сегодняшнего дня случаев COVID-19 не было, а инфекция была завезена из областного центра.
Напоминаем, нарушение изоляции влечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере до 40 тысяч рублей.