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Виктор Павленко поздравляет Российский союз молодежи с юбилеем

- Искренне рад поздравить Архангельскую организацию Российского союза молодёжи с 30-летием со дня образования РСМ.

Сохраняя и развивая лучшие патриотические, созидательные, творческие традиции комсомола, Российский Союз Молодежи наполнил их современным содержанием и новыми идеями. Сейчас РСМ объединяет талантливых, энергичных, целеустремленных юношей и девушек - тех, кто занимает активную жизненную и гражданскую позицию, искренне желает добиться успеха и главное, на деле стремится внести свой вклад в развитие страны.

Сегодня крайне важно создавать условия для интеллектуального и творческого развития молодых людей. Воспитывать у них патриотизм, ответственность за свою малую Родину, желание честно трудится для ее процветания. Члены Архангельской организации РСМ деятельно участвуют в разноплановых, но всегда интересных и востребованных проектах и программах. Это, пожалуй, и есть одна из самых высоких и объективных оценок вашей работы.

Желаю вам успехов и настойчивости в достижении поставленных целей.

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 1-й секретарь Архангельской областной организации РСМ (1991-93 гг.) Виктор Павленко

31 май 12:55 | : Будни

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