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Патриарх Кирилл: Как выйти из карантина освеженными и обновленными

Человечество переживает уникальное время, когда нужно сосредоточиться, подумать о жизни, о своих грехах, обратиться к Богу, принести покаяние, считает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«То, что сегодня происходит, — вовсе не случайно. Господь действительно дает нам время для осмысления своей жизни, для принесения покаяния, для изменения к лучшему своих мыслей, своих чувств, своих дел», — сказал Предстоятель в проповеди на праздник Вознесения Господня после Литургии в храме Александра Невского близ Переделкина.

Время уединения пройдет, и мы снова погрузимся в суету ежедневных обязательств, забот, трудов, напомнил Патриарх Кирилл: «Давайте используем время, которое нам сейчас дал Господь, для духовного сосредоточения, для покаяния, для молитвы. Те, кто сомневается, — укрепитесь в вере. Те, кто не чувствует веры в сердце, осознайте, что неслучайно мир погружен в это время — время, которое дается нам для переосмысления своей жизни. Если кто-то с кем-то находится во вражде, надо примириться. Если кто-то чувствует на сердце некое угнетение, если совесть обличает за какие-то поступки и дела, — давайте раскаемся в них. Постараемся максимально очистить свой разум, свою душу, свою совесть, потому что время, которое мы сейчас переживаем, действительно оптимально для того, чтобы совершить некий духовный прорыв в своей жизни».

Предстоятель Русской Церкви пожелал, чтобы Господь помог людям «не в пустоте, не в суете, не в мелочных домашних развлечениях, тем более не в ссорах, не в выяснении отношений, не в конфликтах провести эти даруемые нам дни».

По словам Патриарха Кирилла, чтобы время карантина и изоляции послужило физическому и духовному исцелению и изменению жизни, нужно провести его в молитве: «А если не умеем, то постараемся научиться молитве. В покаянии, если умеем каяться. А если не умеем — научиться каяться пред Богом и своей совестью. Вот тогда мы выйдем из этого времени уединения духовно освеженными, обновленными, сильными».

«Пусть Господь пребывает с каждым из нас в эти удивительные дарованные нам дни уединения. Пусть Он Своей благодатью вспомоществует нам пройти их достойно, чтобы иначе взглянуть на мир, на окружающих нас людей и иначе взглянуть на небо, чувствуя Божественное присутствие в нашей жизни», — завершил проповедь Предстоятель Русской Церкви.

(по материалам Архангельской епархии)

30 май 10:06 | : Будни / Верую

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