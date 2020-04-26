+30 и две смерти. Рост заболеваемости коронавирусом за последние сутки в Архангельской области

По данным регионального оперштаба число инфицированных вирусом ковид увеличилось на 30 заболевших и в абсолютных цифрах составляет 888 на 365 выздоровевших.
Из новых:
- 20 архангелогородцев;
- 2 северодвинца;
-2 жителя Котласского р-на;
- 1 житель Устьянского р-на;
- 1 Коряжмы;
- 1 Няндомы.
Кроме того, в статистику вошли два жителя Волгограда, пребывающие на территории Архангельска.
Самая печальная новость - скончался 37-летний житель Вельского района, инфицированный COVID-19, у которого была диагностирована пневмония. Так же COVID-19 подтвержден у скончавшейся пациентки Коношской ЦРБ 1931-го года рождения. Окончательно причины смерти обоих пациентов будут установлены по результатам патологоанатомического исследования.