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+30 и две смерти. Рост заболеваемости коронавирусом за последние сутки в Архангельской области

По данным регионального оперштаба число инфицированных вирусом ковид увеличилось на 30 заболевших и в абсолютных цифрах составляет 888 на 365 выздоровевших.

Из новых:

- 20 архангелогородцев;

- 2 северодвинца;

-2 жителя Котласского р-на;

- 1 житель Устьянского р-на;

- 1 Коряжмы;

- 1 Няндомы.

Кроме того, в статистику вошли два жителя Волгограда, пребывающие на территории Архангельска.

Самая печальная новость - скончался 37-летний житель Вельского района, инфицированный COVID-19, у которого была диагностирована пневмония.  Так же COVID-19 подтвержден у скончавшейся пациентки Коношской ЦРБ 1931-го года рождения. Окончательно причины смерти обоих пациентов будут установлены по результатам патологоанатомического исследования.

 

21 май 14:03 | : Будни

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