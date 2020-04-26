Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

+43. Заболевание коронавирусом сместилось в Большой Архангельск

По данным регионального оперштаба, новые случая заболевания вирусом COVID-19 пришлись на три крупнейших города Архангельской области:

- 8 в АОКБ (7 пациентов + 1 сотрудник):

- 17 северодвинцев;

- 15 архангелогородцев;

- 3 новодвинцев.

Всего в регионе за время пандемии заражению подверглись 858 человек. 351 выздоровели.

Данные об умерших разнятся от источника к  источнику. Налицо неуверенность – в каком случае причину смерти того или иного пациента можно отнести к китайской заразе, а какую – к старым хроническим болячкам.

20 май 14:33 | : Будни

Главные новости


Как плотник депутатом стал. «Старожил» АрхГорДумы Вячеслав Широкий
Заниматься внутренней политикой в регионе будет лично Александр Цыбульский
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2020 (173)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)

Деньги


все материалы
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20