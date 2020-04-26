+43. Заболевание коронавирусом сместилось в Большой Архангельск

По данным регионального оперштаба, новые случая заболевания вирусом COVID-19 пришлись на три крупнейших города Архангельской области:
- 8 в АОКБ (7 пациентов + 1 сотрудник):
- 17 северодвинцев;
- 15 архангелогородцев;
- 3 новодвинцев.
Всего в регионе за время пандемии заражению подверглись 858 человек. 351 выздоровели.
Данные об умерших разнятся от источника к источнику. Налицо неуверенность – в каком случае причину смерти того или иного пациента можно отнести к китайской заразе, а какую – к старым хроническим болячкам.