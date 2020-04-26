В Северодвинске студентов ждет… доплата

Глава Северодвинска Игорь Скубенко подписал постановление о выплате материального стимулирования студентам, заключившим договоры о целевом обучении и успешно осваивающим учебные дисциплины.
В 2019 году 21 человек заключил с администрацией Северодвинска договор о целевом обучении и был зачислен в высшие и средние профессиональные образовательные организации Архангельской области.
По условиям договора, муниципалитет ежемесячно доплачивает тем студентам, кто успешно сдал сессию на отлично (не менее 70 процентов «пятёрок») и хорошо.
За первый семестр 2019-2020 года муниципальная доплата назначена семерым из них. Все они обучаются на педагогическом направлении.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)